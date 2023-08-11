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【FOCUS】阿里大賺VS碧桂園巨虧，減持加倉同命相憐

11/08/2023

　　去年下半年以來拼命減持阿里（09988）的軟銀，以及8月初以來蜂湧加倉碧桂園（02007）的北水，面對一個大賺，一個巨虧，此刻恐怕已雙雙哭暈。跟隨碧桂園、花樣年（01777）等地產股「入冬」的還有芯片股，繼三星電子公布半導體部門二季度虧損4.36萬億韓元（約33億美元）後，中芯國際（00981）、華虹半導體（01347）二季度淨利同按年分別跌22%、6%。



淘天受捧，菜鳥扭虧



　　在馬雲5月指點六大業務之首的淘天集團，「回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯網」後，祭出「用戶為先、生態繁榮、科技驅動」的淘寶，成功搶得電商類APP用戶活躍度頭把交椅，僅6月的DAU（日均活躍用戶）就按年增6.5%。

 

 馬雲5月指點六大業務之首的淘天集團，「回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯網」。

 


　　用戶-營收-利潤的正循環下，阿里公布的分拆後首份季報顯示，淘天集團二季度（第一財季）收入按年增12%，帶動阿里總營收時隔六個季度重現雙位數增長（13.9%）；非公認會計準則（Non-GAAP）淨利潤449.22億元人幣（預期：383億元），按年飆48%。

 


　　其他五大自立門戶的業務表現各有千秋，按營收計第二大的雲智能集團（251.23億元），增速卻包尾僅按年4.1%，相比之下，中移動（00941）剛公布，上半年移動雲收入按年勁升80.5%。不過，其他四大業務－－菜鳥、阿里國際數字商業（速賣通、Lazada等）、本地生活（餓了麼、高德等）、大文娛（優酷、大麥網等）的營收增長介乎29.8%至40.7%，且阿里國際、本地生活的虧損錄急劇收窄，菜鳥、大文娛更轉虧為盈。



北水火中取栗慘慘豬



　　阿里最新季報大超預期，固然有去年同期疫情反覆造成的低基數效應，但從各業務分拆後幹勁十足，降本增效持續顯效，乃至關聯公司螞蟻集團據測算一季度淨利按年同增17%看，巨無霸最壞的時刻料已過去，如CEO張勇所說，公司業務表現出令人鼓舞的趨勢和彈性。

 


　　對此徒增嘆息的恐怕要數二季度錄虧損4776億日圓的軟銀，據其披露，截至6月30日，所持阿里的市值或只有0.02萬億日元，相當於總持倉價值的0.1%。以港股計，阿里周五半日收市價已較6月底反彈近兩成。

 

預警巨虧的碧桂園周五股價創新低，在此之前，北水已連續增持8個交易日。


　　恐押錯注的還有8月初起連續8個交易日净增持逾4億股碧桂園的北水，公司預期，上半年虧損介乎450億元至550億元人民幣，相比恒大去年淨虧損527.20億元可謂有過之而無不及，股價今早創新低。耐人尋味的是，同樣由楊惠妍擔任主席的碧桂園服務（06098），近日宣布提前逾兩周派發2022年度末期股息及特別股息，機構測算楊氏及其家族基金會料袋入6千萬美元，市場關注其是否會以此支付已進入寬限期的的2250萬美元碧桂園到期債息。

 


　　失之交臂、火中取栗孰是孰非？一個簡單智慧或是，忌急功近利。

 

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