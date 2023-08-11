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【騰訊預測】騰訊次季料多賺近29%，視頻號挾廣告業務回升

11/08/2023

　　騰訊(00700)將於下周三（16日）公布今年第二季業績。據《彭博》綜合券商預測，騰訊第二季非國際財務報告準則（Non-IFRS）純利料介乎338.82億元至425.34億元（人民幣．下同），中位數為361.72億元，較去年同期增長28.5%。第二季收入預測中位數為1515.37億元，按年跌約13%。

 

（資料圖片）

 

　　個別券商因憂慮未來經濟疲弱拖累廣告和雲業務增長放緩，及人民幣貶值等因素，績前輕微下調騰訊的目標價；當中高盛將其目標價下調3.3%至428港元，花旗亦調低目標價約3%至491港元。另外，野村予510港元，大摩予450港元，而滙證看法較淡，目標價降至425港元。

 

　　內地經濟復甦步伐不及預期快速，但在廣告市場預算從去年低基數回升，以及騰訊的視頻號急速發展的帶動下，多家券商一致認為廣告業務將成為集團次季業績的亮點；同時，認為海外遊戲收入增速將繼續快過本地，認為隨著部分重磅新作定檔於第三季推出，將推動未來遊戲業務增長加快。

 

視頻號成廣告業務增長主力

 

　　隨著短視頻和直播平台於內地興起，騰訊也推出視頻號爭取分一杯羹，憑藉微信強大的社交生態系統，視頻號的變現情況一直獲市場看好。野村的行業調查顯示，騰訊的視頻號廣受到廣告商的青睞，尤其是電商領域客戶，認為視頻號將成為廣告業務的增長主要動力，有助於微信進一步滲透電商行業。但行業調查反映廣告商對於營銷活動的投資再次變得謹慎，或與中國宏觀經濟復甦慢於預期有關，認為視頻號表現將優於大部分同業，但仍會受市場再次放緩所拖累。

 

　　野村預料，次季騰訊廣告業務收入將按年增長23%、按季增9%至230億元，當中視頻號收入將達27億元，約佔整體廣告收入的12%。

 

　　而富瑞認為，受益於廣告業務的升級、視頻號的貢獻、618時電商投放的廣告支出和合併廣告服務，廣告收入的增速預測由21%上調至22%，達228億元。

 

國際遊戲流水料續好轉 期待新作亮相帶動增長

 

　　遊戲業務方面，大摩料騰訊第二季網絡遊戲收入按年增7%，主要受國際遊戲增長所帶動，海外遊戲流水持續好轉，本地遊戲如《合金彈頭》表現亦具韌力。更多遊戲新作在7月上線，預期將帶動騰訊下半年的遊戲收入。

 

　　 花旗則估計，騰訊次季網上遊戲收入升9.8%至467億元，其中本地遊戲業務收入增6%至337億元；國際遊戲收入增21%至129億元。

 

大股東減持非新鮮事 料股價影響有限

 

　　另一方面，騰訊南非大股東Naspers旗下荷蘭互聯網投資旗艦Prosus行政總裁在7月中曾宣稱，每年會繼續減持騰訊股份2至3個百分點，但強調繼續成為騰訊的長期投資者。大摩當時發報告指出，大股東減持並非新鮮事，提到騰訊第二季回購約3600萬股，股票回購量較首季的1300萬股增加了一倍；Prosus自4月底以來約4100萬股的拋售，同期騰訊並回購了4300萬股，認為在騰訊持續每日回購下，料對股價不會構成實際影響。

 

　　大摩又強調，Prosus減持的動機與軟銀沽清阿里巴巴(09988)的不同，因Prosus多次重申，拋售的目的是支持自己的股票回購計劃，以縮小其資產淨值折讓水平，根據最近的財報電話會議，Prosus樂意持有騰訊股份，並將一直與騰訊保持著密切的合作夥伴關係。

 

整改落幕 對金融科技業務擴張前景感樂觀

 

　　人行上月初對螞蟻集團和騰訊旗下財付通分別處以約71億和30億元的罰款，稱財付通違反支付帳戶管理規定等11項違法行為。滙證認為，金融科技監管範圍及框架更趨明確，對騰訊而言屬積極因素，料未來支付、理財產品、保險均具利潤增值能力，對金融科技業務擴張前景感到樂觀。

 

　　而摩通相信，內地針對大型金融科技平台的整改結束，人行未來工作重點從推動平台企業金融業務的集中整改轉入常態化監管，預料螞蟻和騰訊的金融控股集團牌照申請將會加速。

 

 

撰文：經濟通記者趙嘉駿

 

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