《神州經脈》新增貸款遠遜預期，監管內房會商融資，滬指周挫3%

在中央政治局會議作出信心喊話之後剛滿半個月，中國股市經歷慘烈一周，在進出口及通脹數據都不甚樂觀的情況下，北上資金連續五日流出A股，今日（11日）更是在活躍資本市場舉措力度失望的情況下，出現資金大舉出逃的現象。A場所有行業板塊今日全跌，滬綜指在券商、保險、白酒等權重板塊急跌下，全日收挫2.01%，是自2022年10月28日以來的最大單日跌幅，收市報3189.25點，失守三千二，回到政治局會議召開前的水平。

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以全周來看，滬綜指五日內下跌了3%，結束連續兩周上升趨勢，並創下自2022年底以來最大單周跌幅。

深成指今日跌2.18%，創業板指更挫2.33%。兩市全日成交7636億元（人民幣．下同），惟按日仍升一成；外資今日過陸股通淨流出123.38億元，連續第五日淨流出，且創下自去年10月24日以來最大流出額，總結全周陸股通共計流出近256億元。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2340，較上個交易日4時30分收盤價跌268點子，兩連跌，創7月6日以來逾一個月新低，全日在7.2202至7.2385之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1587，較上個交易日跌11點子，上個交易日報7.1576。

今日新聞精選

1. 人民銀行公布，7月份社會融資規模增量為5282億元，遠遜於市場預期的1.1萬億元，創2017年有數據以來新低；比上年同期少2703億元，比上月少3.69萬億元。7月份人民幣貸款增加3459億元，創2009年11月以來新低，比預期的8000億元低超過一半，更遠低於上月的3.05萬億元，同比亦少增3498億元。7月末，廣義貨幣（M2）餘額285.4萬億元，同比增長10.7%，遜於市場預期的11%，增速分別比上月末和上年同期低0.6個和1.3個百分點。狹義貨幣（M1）餘額67.72萬億元，同比增長2.3%，增速分別比上月末和上年同期低0.8個和4.4個百分點。流通中貨幣（M0）餘額10.61萬億元，同比增長9.9%。當月淨投放現金710億元。7月末社會融資規模存量為365.77萬億元，同比增長8.9%。

2. 據報中證監今早與一些房地產開發商和金融機構召開房地產市場線上會議會議，主要了解房企銷售及債務情況，在融資方面有哪些需求及建議。內媒《華爾街見聞》透露，參與房企包括萬科集團、保利發展、招商蛇口、龍湖集團等，具體召集人為中證監企業債券部，參與的房企代表多為各公司財務口負責人。另外，碧桂園公布盈警，預期上半年淨虧損介乎約450億至550億元。內媒《第一財經》引述機構人士指，碧桂園已在籌備債務重整，近期有望啟動相關程序，並已聘請中金為財務顧問主導重整事宜。

3. 據內地官媒《證券時報》旗下新媒體「券商中國」報道，華南一家券商近期就市場政策熱點調研，在與住建部、國有大行及全國性股份商業銀行總行交流之後獲悉，地產調控政策細則或將在8月下旬至9月初逐步落地，其中「一線城市地產政策放開具有較強確定性」。政策將分區域、分特定人群展開，不會一次過全面放開。第一輪政策出台後，住建部將動態監控一線城市市場，整體預計第一輪政策效力有限，10月底將二次評估，視情況推進後續刺激政策，底線是一線城市量價企穩回升，但回升價格幅度控制在5%以內。

4. 據《彭博》報道，中國財政部近日召開會議，明確向北京、上海、廣東和西藏之外的其他省級政府下達約1萬億元的再融資債券額度，而且融資所得可用於償還隱性債務，即包括城投平台欠下的天量債務。另據英國《金融時報》引述知情人士指，中國國務院派遣了一個由人行、財政部和中證監官員組成的工作小組前往國內十多個財政狀況最差的省份，審查其帳目，包括來自表外實體的隱性負債，並希望找到減少債務的方法。工作小組堅持不直接由中央政府救助的原則，以避免道德風險，措施包括敦促政策性和商業銀行將地方政府融資平台貸款期限延長至超長期並降低利率，繼續敦促地方當局出售資產來還債等。

5. 滬深交易所昨晚推出一系列「交易端」活躍資本市場舉措，研究將滬市主板股票、基金等，深市上市股票、基金等證券的申報數量要求由100股的整數倍調整為100股起、以1股遞增，並會研究ETF引入盤後固定價格交易機制。中國人民大學原副校長、中國資本市場研究院院長吳曉求認為，「100+1」對交易制度和交易技術提出新挑戰，對金融技術企業來說將有更大發展，但要活躍資本市場，最重要的是維護投資者的信心，而不是在交易環節研究再多的政策，真正要做好的是經濟基礎和上市公司的成長性，不要做表面文章。

6. 醫藥圈「反腐風暴」持續深入。據《澎湃新聞》統計，自7月21日全國醫藥領域腐敗問題集中整治工作會議召開以來，三周內已有近30位醫療系統的「院長」、「局長」、「書記」被查，其中約半數為已卸任或者退休，範圍覆蓋社區醫院、三甲醫院以及衛生系統官員。另據《北京商報》報道，今年截至8月6日，全國已公開通報被查的醫院黨委書記、院長已達到168位，由於統計局限，這一數字實際上或許更多。

7. 中國人民銀行廣州分行今日在官網發布《橫琴粵澳深度合作區多功能自由貿易（電子圍網）帳戶業務實施細則（徵求意見稿）》，主要是對標國際標準制定帳戶規則，通過多功能自由貿易帳戶構建資金「電子圍網」，在合作區探索跨境資金自由流入流出和推進資本項目可兌換，推動合作區金融市場進一步對外開放，提升橫琴粵澳深度合作區貿易投資自由化便利化水平。跨境資金流動總體按「一線放開、二線管住、同名有限『滲透』」進行管理。

8. 新加坡總理李顯龍今日會見到訪的中國外交部長王毅。王毅提到，中國的發展是和平力量的增長，是穩定因素的增強，將為世界各國特別是周邊國家帶來持久紅利和發展機遇。然而，美國出於維持單極霸權需要，不願看到中國等新興國家發展振興，一方面縱容支持「台獨」勢力倚美謀獨，衝撞中國的紅線底線；一方面撕去公平競爭偽裝，脅迫他國搞針對中國的單邊保護主義。這些倒行逆施只會損害其自身信譽，向世人證明美國已成為當今世界最大的不穩定因素。

撰文：經濟通中國組

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