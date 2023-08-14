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電視廣播(511)料上半年虧損增至最多4.2億元

14/08/2023

　　電視廣播(00511)公布盈利預警，預期集團截至今年6月底止半年收入按年下跌14%至15.6億元；EBITDA虧損1.8億至1.9億元，而2022年上半年及下半年的EBITDA虧損分別為0.72億元和2.66億元；股東應佔虧損4億至4.2億元，而2022年上半年及下半年股東應佔虧損分別為2.24億元和5.83億元。


　　該公司解釋，今年首六個月香港經濟於COVID疫情後持續平穩復甦，電視平台投放廣告的需求有所改善，促使公司的廣告收入有所增長。但隨著消費者於疫情後回復以往較為傳統的消費習慣，集團的電子商貿營商環境變得較為不利於經營，加上集團為增加盈利而集中於高利潤產品的決定，期間電子商貿收入整體下跌。而集團於今年在中國內地的聯合製作及同步劇播放安排偏重於下半年，故上年半收入入帳亦減少。基於以上因素，該集團半年整體收入較去年同期下跌，於該期間的EBITDA虧損及公司股東應佔虧損亦因此而增加。

 

　　但與2022年下半年的財務業績相比，EBITDA虧損及公司股東應佔虧損已得到持續改善。該集團預計今年下半年的財務表現會持續改善，於本年初與中國內地串流視頻平台優酷簽訂一項7億元人民幣的內容生產及供應協議，下半年已開始履行此協議，集團收入將會增加。而集團於本年初亦與國內電子商貿平台淘寶合作舉行直播，初步成績理想。隨著下半年逐步增加直播場次，集團預計此活動會帶來更大的收入貢獻。較早前於本年度三月份公布的降低成本措施，預期亦將會繼續為本年度下半年的財務表現帶來改善。


　　該公司預期8月底刊發業績。

 

撰文：經濟通市場國金組

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