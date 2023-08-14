高鐵今日起實施「靈活行」，乘客可免費3次更改車票
14/08/2023
高鐵即日起實施「靈活行」，香港西九龍站往返深圳福田站的高鐵乘客可免費改車票三次。乘客可以在原來車次開出前45分鐘至開車後1小時內，改乘同日指定車次最多三次。
西九龍站B1層票務大堂設立「靈活行」詢問處，B1層部分自助售票也加入了改票功能。乘客也可在12306網站或手機應用程式辦理改票手續。
撰文：經濟通採訪組
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西九龍站B1層票務大堂設立「靈活行」詢問處，B1層部分自助售票也加入了改票功能。乘客也可在12306網站或手機應用程式辦理改票手續。
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/08/2023 12:14
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/08/2023 12:14
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/08/2023 12:14
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/08/2023 11:55
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