如果美國喺2024年經濟蕭條嘅話，比特幣仲會有運行嗎？

相信唔少人都有聽過，又或者擔心美國嚟緊會出現經濟大蕭條。美國呢幾年不停做量化寬鬆同印銀紙，經濟遲早有一日會出現問題，甚至而家已經有徵兆出現，例如呢段時間有唔同大大小小嘅銀行相繼爆煲。呢個係一個十分嚴重嘅危機，相信除咗美國公民之外，全世界對美國嘅經濟都十分關注。作為經濟第一大強國，如果美國出現金融危機，全世界各地的國家都不能怠慢，問題會蔓延到全世界每一個地方，所以美國嘅經濟大蕭條將會對全世界造成十分嚴重嘅影響！

相反，我哋係比特幣的守護者，那麼對我們會有影響嗎？喺我嘅角度而言，短期內會有一定嘅影響。如果美國出現經濟大蕭條，首當其衝嘅會係股票市場，美股亦會對比特幣有少量影響，例如短時間內比特幣會有插針嘅情況出現。但長遠嚟講，呢個世界愈亂，對比特幣嘅長遠價值先會愈正面。唔單止比特幣，黃金亦會喺呢個時候挺身而出，當然比特幣嘅升勢會比黃金更加凌厲啦。

其實有幾個歷史數據可以睇到，當身處亂世之中，比特幣係會成為我哋最後一根救命草，第一就係美國銀行爆煲嘅危機，其次就係烏克蘭打仗事件。喺呢兩件事情之中，比特幣都係首當其衝帶動升勢，原因係傳統經濟越亂，人們需要搵一啲避險工具，呢個時侯黃金同比特幣就能夠真正彰顯佢哋嘅內在價值。

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