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如果美國喺2024年經濟蕭條嘅話，比特幣仲會有運行嗎？

16/08/2023

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相信唔少人都有聽過，又或者擔心美國嚟緊會出現經濟大蕭條。美國呢幾年不停做量化寬鬆同印銀紙，經濟遲早有一日會出現問題，甚至而家已經有徵兆出現，例如呢段時間有唔同大大小小嘅銀行相繼爆煲。呢個係一個十分嚴重嘅危機，相信除咗美國公民之外，全世界對美國嘅經濟都十分關注。作為經濟第一大強國，如果美國出現金融危機，全世界各地的國家都不能怠慢，問題會蔓延到全世界每一個地方，所以美國嘅經濟大蕭條將會對全世界造成十分嚴重嘅影響！

 

相反，我哋係比特幣的守護者，那麼對我們會有影響嗎？喺我嘅角度而言，短期內會有一定嘅影響。如果美國出現經濟大蕭條，首當其衝嘅會係股票市場，美股亦會對比特幣有少量影響，例如短時間內比特幣會有插針嘅情況出現。但長遠嚟講，呢個世界愈亂，對比特幣嘅長遠價值先會愈正面。唔單止比特幣，黃金亦會喺呢個時候挺身而出，當然比特幣嘅升勢會比黃金更加凌厲啦。

 

其實有幾個歷史數據可以睇到，當身處亂世之中，比特幣係會成為我哋最後一根救命草，第一就係美國銀行爆煲嘅危機，其次就係烏克蘭打仗事件。喺呢兩件事情之中，比特幣都係首當其衝帶動升勢，原因係傳統經濟越亂，人們需要搵一啲避險工具，呢個時侯黃金同比特幣就能夠真正彰顯佢哋嘅內在價值。

 

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關於KT Club

 

KT Club由朱公子於2021年成立，主力提供加密貨幣場外交易服務以及提供加密貨幣教學服務。致力打造便捷，安全，實惠的線下加密貨幣買賣，定期舉辦新手教學講座，一對一專人教學，按客戶所需訂製個人化投資教學。客戶可隨時聯絡我們的專業團隊進行諮詢對話，全港獨有7×24服務，客戶無需親身到門市亦可隨時隨地享受安全、快速的加密貨幣買賣。本公司總部位於尖沙咀中港城，目前正在大力擴展，版圖將遍佈全港十八區，為更多客戶提供便利。我們的專業團隊擁有多年投資加密貨幣的經驗，熟悉市場運作流程，緊貼行內資訊，為一眾客戶帶來豐富的加密貨幣知識。

 

公子會地址：
尖沙咀中港城1座1705室
天后蘋果商場53號舖
荃灣南豐中心1501A室

 

Instagram:  
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