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黃瑋傑： 兩大因素利好內地新能源車企，惟恒大汽車無貨勿追入

15/08/2023

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　有傳內地中融信託產品爆雷，加上內房危機惡化，AH股上日（14日）齊受壓，港股收跌301點，日內曾跌逾500點，低見18554點的一個月低。即使現處藍籌股業績期，亦難靠業績帶動大市氣氛改善？本周焦點留意科網股龍頭騰訊(00700)明周三（16日）將公布第二季業績，市場預料公司次季多賺74％323億元，惟遊戲收入增幅難及首季。主要業務收入增幅放緩，或反映騰訊在行業的競爭力有減弱跡象？市弱下即使業績勝預期，都難扭轉現時整體投資氣氛？至於今日（15日）將公布業績的京東集團(09618)，市場預計次季業務增長點在於零售收入重新轉正，對早前已投放百億補貼的京東而言，是投資見成效的結果？值得憧憬第三季續有更多補貼的延後紅利嗎？市場另一焦點落在恒大汽車(00708)獲迪拜電動汽車公司紐頓集團斥5億美元入股的消息，然而恒大集團(03333)旗下的財務問題，並非單一公司入股注資就能解決的事？是次入股只屬「續命」而非「起死回生」？

 

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