《午市前瞻》恒指反彈阻力19500 金沙業績改善值博

恒生指數半日報18622，跌151點或0.8%，主板成交超過436億元。恒生中國企業指數報6382，跌41點或0.6%。恒生科技指數報4193，跌15點或0.4%。



恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、友邦(01299)及比亞迪(01211)；騰訊收報332元，跌1.2元或0.4%，成交16.74億元；友邦收報70.75元，跌1.15元或1.6%，成交13.37億元；比亞迪收報235元，跌3.6元或1.5%，成交13.21億元。國指三大成交股份依次為騰訊、比亞迪及阿里(09988)；阿里收報91.65元，跌1.15元或1.2%，成交11.66億元。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及理想汽車(02015)；理想汽車收報161.6元，升0.7元或0.4%，成交7.08億元。

內地上周公布的經濟數據遠差於預期，加上碧桂園(02007)11隻境內債券停牌，加上央企中融國際信託產品停止兌付，涉資至少3500億人民幣，消息影響整體大市氣氛，昨天恒指一度跌超過500點，收市跌301點，報18773，50日線（19240）終告失守。



今早恒指低開174點，報18599，碧桂園及碧服(06098)於開市初段進佔藍籌升幅榜首兩位，碧桂園最高升至0.88元；碧服最高見7.14元。

(金沙網頁截圖)

林嘉麒:恒指料可守穩萬八關



元宇證券基金投資總監林嘉麒接受《經濟通通訊社》訪問時表示，雖然他預期恒指下試18000的機會較大，但認為可以守住該位，惟以19500為最大反彈目標。此外，對於內房問題，林嘉麒認為中央可以做的措施規模不會大，目前內銀或許是向內房提供資金的唯一渠道，貨幣政策方面則可透過減息、降準去支持。



果然，今早人行宣布下調1年期中期借貸便利（MLF）利率15個基點，至2.5厘；另外亦下調逆回購操作利率10個基點，7天期逆回購利率降至1.8厘。1年期MLF規模為4010億人幣，撇除今天到期的4000億人幣，淨投放10億人幣。另外，今天將進行2040億人幣的逆回購，撇除60億人幣的逆回購在今天到期，淨投放1980億人幣，兩項措施合共淨投放1990億人幣。

金沙股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)



金沙連續兩季業績改善值博



對於目前的市況，林嘉麒表示可以投資的股份類別不多。目前他認為賭股有值博空間，例如金沙(01928)及銀娛(00027)。看好金沙的其中理由是，集團連續兩個季度業績改善。金沙上周五(11日)公布截至2023年6月30日止中期業績扭虧為盈，純利1.75億元(美元．下同)，而對上一年同期淨虧損7.6億元；每股基本盈利2.16美仙。在沒目前有太多投資選項時下，林嘉麒建議金沙可考慮在27元買入，上望30元。至於銀娛，投資者亦可在53元部署買入，目標訂於57元。

新秀麗股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)



另外，林嘉麒亦看好兩隻外圍內需股－新秀麗(01910)及普拉達(01913)，其中最看好新秀麗，並預期股價將可破今年4月24日的頂部25.85元。近期新秀麗股價表現強勁，似是在業績公布前先行炒上，預期業績公布後將有所調整，林嘉麒建議在23元部署買入，上望25.85元以上。

普拉達股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)



普拉達憧憬染藍可吼



恒指服務公司將從11月季檢起，將外國公司納入恒生指數、恒生科技指數選股範圍，目前恒生綜合指數成份股僅有6家外國公司，當中市值最高的是普拉達及俄鋁(00486)，但今年初港股通納入外國公司時，普拉達和俄鋁均落空。恒指公司董事兼指數總裁黃偉雄表示，能否納入港股通範圍由交易所決定，但對於普拉達因稅務問題未納入北水投資範圍，即使恒指公司沒將稅務問題列入編製方法，仍會考慮是否合適染藍。由此可見，普拉達染藍機會仍高。



林嘉麒指出，普拉達同樣受惠強勁的外圍需求，加上有染藍機會，投資者勿期望股價跌至50元才吸納，可於54至55元買入，近期60元水平顯然是重要阻力，故可以該位作為上升目標。

撰文: 經濟通通訊社市場組

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