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小米：近年高端手機研發投入近百億人幣，惟高端化才有生存空間

15/08/2023

　　小米集團(01810)創辦人兼董事長雷軍周一晚（14日）在北京舉行主題為「成長」的年度演講。他表示，市場上有蘋果、三星、華為等科技巨頭，競爭極其激烈，但認為面對強大的同業，小米唯有推動高端化，迫使技術上尋求突破，才能為集團未來贏得生存和發展空間。

 

 

　　雷軍指出，小米13口碑和銷量雙豐收，但上市前曾兩次差點「夭折」，又提到集團經歷小米12和小米12S銷售表現均不達預期，虧損嚴重，集團內部對於堅持研發小屏旗艦手機意見分歧，坦言當時壓力巨大，同事們都虧怕了。

 

　　他指出，最近幾年小米在高端手機投入近100億人民幣，認為「做高端一定要有耐心」，最終收穫小米13的成功。他總結了小米做高端的原則，包括高端無短板、從參數領先到體驗優先，及軟硬件深度融合。　

 

　　他強調，經過三年多時間，上百億元的投入，小米高端探索終於迎來突破。在高端戰役中，任何微小成功背後，都是認知的改變和突破。只有認知突破，才能帶來真正的成長。

 

智能語音助理將接入AI大模型 已開始邀請測試

 

　　雷軍指，將為旗下的智能語音助理「小愛同學」接入AI大模型，並開始邀請用戶升級測試。

 

　　雷軍提到，小米早於2016年布局AI領域，經過7年的時間，6次的拓展，相關的團隊已經超過了3000人。集團更於今年4月組建小米AI大模型團隊，並尋求迅速應用於其業務上。小米建立的視覺、語音、聲學、知識圖譜、NLP、機器學習、多模態等AI技術能力，全面賦能了由手機至AIoT、自動駕駛、智慧製造、機器人等多個業務。小愛同學目前為國內用戶量最大的智能語音助理之一，月活量突破1.1億人，將成為旗下首個接入AI大模型的業務。

 

　　他又指，現時互聯網平台的大模型普遍涉及大量數據和巨大的運算能力，但小米的大模型尋求輕量化和本地部署的突破，模型只涉及13億參數，部分場景可以媲美60億參數模型在雲端運行的結果，相信能成為全球首個在手機上運行的大模型。

 

料今年研發投入200億人幣 推動AI賦能

 

　　雷軍重申，預計今年研發經費預算將超過200億元人民幣，未來5年將投放1000億元人幣以上，以推動AI全面賦能，以及軟硬件深度融合。

 

撰文：經濟通記者趙嘉駿北京直擊

 

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