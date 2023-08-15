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小米發布新一代摺疊旗艦手機，不加價售8999人幣起

15/08/2023

　　小米集團(01810)創辦人兼董事長雷軍周一晚（14日）舉行年度演講，發表小米新一代摺疊屏手機小米MIX Fold 3、Redmi K60至尊版、小米平板6 Max、小米手環8 Pro等新產品。

 

 

　　當中較為矚目的是超輕薄摺疊屏旗艦小米MIX Fold 3，新機機身採用全新的「小米龍骨轉軸」技術，使用了3級連桿結構、超級鋼以及碳陶鋼材質，配合UTG超薄柔性玻璃，聲稱能令摺疊屏幕更平整、更大角度的自由懸停、更輕薄機身等，同時可完成50萬次摺疊。新機搭載第二代驍龍8領先版，擁有4800mAh電池、67W有線和50W無線快充功能，DOU續航測試達到1.34天。價格方面與上一代保持一致，定價由8999元（人民幣．下同）起。發布會結束後隨即於內地開始預約，8月16日正式開售。

 

　　小米同步推出定位「極致性價比」的Redmi K60至尊版，新機搭載天璣9200+以及獨顯芯片X7，結合重裝升級的狂暴引擎2.0，性能較前代大幅提升；影像方面，K60 至尊版升級Sony IMX 800大片幅鏡頭，搭配7P高規格鏡片及OIS光學防震。起售價由上代的3599元大減千元至2599元。

 

　　另外，小米亦於發布會上推出14吋大屏平板電腦Xiaomi Pad 6 MAX、小米手環8 Pro、智能觸控鍵盤等，各項新品將於14日至16日陸續發售。

 

仿生機械狗迭代亮相

 

　　市場高度期待的電動車並未在今次發布會出現，取而代之的是，第二代的小米仿生四足機械狗「Cyber Dog 2」作為活動上的「One More Little Thing」亮相。新機械狗配備了新一代小米自研高性能電機，支持後空翻、溜滑板等高難度動作，設有全新升級19組傳感器，接入小同學的AI語音交互系統，可以語音控制米家設備。CyberDog 2售價12999元，發布會後上架小米商城。

 

撰文：經濟通記者趙嘉駿北京直擊

 

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