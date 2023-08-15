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航空業首輪批出2841個外勞配額，地勤佔逾700個

15/08/2023

　　運輸及物流局完成審批航空業輸入勞工計劃第一輪申請，28間公司共2841個配額獲批，涉及全部10個容許輸入的工種，佔計劃6300個配額上限的45%。輸入最多的工種是地勤人員，批出719個配額，機坪服務員和機艙工作員，分別批出445和366個配額。未獲批的申請包括不符合指定工種和本地員工與外勞比例，以及申請人未就申請配額的職位進行本地招聘。另外，一宗申請因計劃提供的工資，低於工種工資中位數而未獲批准。

運通：沒有一次過申請所需名額

　　有地勤工會表示，隨著機場三跑啟用後，對人手需求將會更高，不擔心外勞會影響本地勞工加薪幅度，但一次過輸入700多個地勤，未必夠時間培訓。


　　運通國際發展公司高級主任方振龍表示，目前欠缺數十名人手，但考慮到成本、住宿等問題，所以只申請了20個地勤名額，沒有一次過申請所需的所有名額，日後會視乎情況再申請。
　　索迪斯人力資源部主管鄧以德表示，申請了約30個客戶服務的外勞名額，自從本港年初恢復通關後，公司一直有透過不同渠道招聘本地勞工，包括今年曾經加薪兩次，但招聘反應仍然不理想，欠缺的人手大約有50至60人。

客車及直巴輸入外勞超額申請

　　運輸及物流局發言人說，期望輸入勞工盡快到港接受培訓及投入工作，以紓緩航空業人手嚴重短缺的問題，並支持行業持續復蘇。會適時公布計劃下第二輪申請的詳情。


　　另外，公共小巴和客車行業共有118名客運營業證持證人，申請輸入1601名司機，小巴司機申請佔547個，約佔900個配額的6成；本地客車和跨境直通巴士共申請輸入1054個司機，超出兩者合計的800個配額。當局預計審批工作下月下旬完成。


撰文：經濟通採訪組

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