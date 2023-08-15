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《神州經脈》人行政策降息，消費工業投資齊放緩，A股印花稅或降

15/08/2023

　　內地7月經濟表現繼續失速，而在重磅數據公布前，人民銀行開閘放水，時隔兩個月後再下調政策息口。滬深股市今日（15日）窄幅高開，之後隨即飄綠，午後突然跌幅放大，滬綜指曾跌約1%，不過市場傳出當局擬下調股票交易印花稅率，跌勢快速收窄，全日收跌0.07%，報3176.18點，連跌三日；深成指跌0.7%，創業板指跌0.74%。


內地7月社會消費品零售總額僅增2.5%，遠低於預期的增長4.7%，且為2022年12月以來低點。（AP圖片）

 

　　從指數來看跌勢不算兇猛，但很大程度上是靠金融股穩盤，個股表現則偏差，逾5000隻個股中有近3500股下跌。

 

　　交投繼續頹靡，兩市全日成交7065億元（人民幣．下同），較上日同時段成交減4.8%，接近上周四（10日）的近月低位，而在放水效應下，陸股通今日淨流出97.73億元，連續第七日流出，累計淨流出400億元。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）全日反覆下挫逼近7.29關口，收報7.2868，較上個交易日4時30分收盤價跌331點子，四連跌，創2022年11月3日以來逾九個月新低，全日在7.2600至7.2891之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1768，較上個交易日跌82點子，三連跌，創7月11日以來逾一個月新低，上個交易日報7.1686。

 

今日新聞精選

 

1. 人民銀行時隔兩個月再度政策降息，今日對中期借貸便利（MLF）利率和公開市場逆回購利率分別下調15基點及10基點，至2.5%及1.8%。常備借貸便利（SLF）利率亦同日下調，隔夜期、7天期、1個月期均下調10個基點，分別至2.65%、2.8%、3.15%。分析人士認為，本次MLF利率下調幅度大於七天期逆回購利率，顯示人行主要目的是降低實際利率，而非鼓勵資金空轉，預計貸款市場報價利率（LPR）也將等額下降15基點。而綜合考慮到第三季信貸投放力度加大、地方債發行量上升帶來的資金需求，以及提振市場信心的需要，第三季有可能降準25基點。還有分析指，政策降息可紓緩人幣貶值壓力，並預計有更多寬鬆措施出台。

 

2. 國家統計局公布，7月社會消費品零售總額僅同比增2.5%，遠低於預期的增長4.7%，且為2022年12月以來低點。7月全國規模以上工業增加值增長3.7%，低預期的增4.4%。首7月全國固定資產投資28.59萬億元，增3.4%，低於預期的增3.8%。首7月全國房地產開發投資67717億元，下降8.5%，降幅較首6月進一步擴大0.6個百分點。首7月商品房銷售額70450億元，由首6月的上升1.1%轉為下降1.5%，是繼今年首2月後再次轉負，且是年內最低點。7月全國城鎮調查失業率為5.3%，按月升0.1個百分點。市場關心的青年失業率暫沒公布。國家統計局發言人付凌暉表示，8月起暫停發布全國青年人等分年齡段的城鎮調查失業率，主要因為經濟社會不斷發展變化，勞動力調查統計也需要進一步健全優化，此外8月開始發布服務零售額數據，首7月服務零售額同比增20.3%。付凌暉並表示，7月部分主要指標增速有所放緩是月度之間的正常波動，總體來看，7月國民經濟持續恢復，高質量發展紮實推進；國內需求仍顯不足，經濟恢復基礎仍待加固。

 

3. 據彭博引述知情人士指，根據國務院的指示，包括財政部在內的監管機構正在討論有關下調股票交易印花稅稅率的起草方案，不過下調時機和幅度的細節尚未確定，也不能保證高層領導人會否批准該方案。中國財政部和中證監未就報道內容作出回應。

 

4. 國家衛健委發布全國醫藥領域腐敗問題集中整治工作有關問答稱，此次集中整治的內容重點在六個方面，包括以權尋租、「帶金銷售」等，並強調在學術會議和正常醫學活動方面，需要整治的是無中生有、編造虛假學術會議的名頭來進行利益輸送，或將學術會議贊助費私分的不法行為。

 

5. 中植系旗下融資平台中融信託的理財產品出現逾期，導致投資中融信託產品的多家上市公司遭受損失。內媒《經濟觀察網》引述接近中融信託人士獲悉，目前停兌的是由第三方財富公司銷售的理財產品及資金池項目，「全面停兌消息不實」。中融信託高管昨日亦向投資者表示，目前停兌產品為「資金池」類產品，其他類型產品都是正常募集和兌付。另摩根大通分析師發報告指，中植企業集團信託違約可能引發民營房企境內債務的惡性循環，因為信託公司對房企違約的憂慮升溫，可能無法或不願意將現有的房地產相關產品展期。

 

6. 內地多個城市決定加大居民買第二套房的槓桿，刺激非剛需人群入市穩定樓價。據《財聯社》報道，福州、廈門、成都、沈陽等多個城市擬於近日調整優化限購政策，降低二套房首付比例下限。限購取消後，當地首套、二套房最低首付比例可進一步降至20%、30%，報道更指可能還有其他優化政策出台。

 

7. 國家能源局數據，7月份全社會用電量8888億千瓦時，同比增長6.5%，較6月的增3.9%增幅擴大。分產業看，第一產業用電量139億千瓦時，同比增長14%；第二產業用電量5383億千瓦時，同比增長5.7%；第三產業用電量1735億千瓦時，同比增長9.6%。城鄉居民生活用電量1631億千瓦時，同比增長5.1%。

 

8. 今日是中國首個「全國生態日」。國家主席習近平作出重要指示，強調生態文明建設是關係中華民族永續發展的根本大計，希望全社會行動起來，做綠水青山就是金山銀山理念的積極傳播者和模範踐行者，身體力行、久久為功，為共建清潔美麗世界作出更大貢獻。

 

撰文：經濟通中國組

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/08/2023 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/08/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/08/2023 18:43
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