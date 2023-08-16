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券商熱議印花稅調整，目前稅率已最低，難變A股走勢

16/08/2023

　　據報中國當局正在考慮下調A股股票交易印花稅稅率，期望提振股市信心。對此，招商證券分析師林喜鵬表示，全球主要證券交易市場都趨於取消印花稅。《中華人民共和國印花稅法》正式頒布後，證券交易印花稅為正式稅種，其調整需由國務院決定，並報全國人民代表大會常務委員會備案。目前中國徵收印花稅稅率目前已是歷史最低，且相對其他徵收印花稅的國家而言亦是最低。


　　東吳證券首席策略分析師陳剛表示，調降印花稅可以在一定程度上表明管理層態度，振奮市場信息，但其僅能使股市短期止跌，帶來日度或周度級別的回漲，無法從根本上改變A股走勢。行情的持續性仍取決於後續產業周期走向、經濟復甦力度及資本市場改革等其他政策端能否發力。另外，印花稅法實行後，該項市場調控工具的「運用成本」有所加大，或較難成為及時的提振措施。

降低甚至取消印花稅，有助A股參與全球競爭

　　銀河證券宏觀經濟分析師高明表示，中國的證券交易印花稅自2000年以來共有4次下調，這4次上證綜指成交量分別在當周最高上升71%、98%、114%、139%。主要原因是印花稅下調有助於降低投資者成本，從而有利於提升市場成交規模。從國際比較來看，美國、日本、德國、英國等都已經取消印花稅。因此降低甚至取消證券交易印花稅也有助於A股參與全球競爭。

 

撰文：經濟通中國組

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