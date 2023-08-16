據報貝萊德、安聯等多家機構對碧桂園美元債券有敞口

碧桂園(02007)陷入債務困境，據《彭博》報道，貝萊德、安聯集團等主要全球投資者均對碧桂園美元債券有敞口，相信會受到波及。



報道指，截至8月14日文件顯示，貝萊德持有3.585億美元的碧桂園美元債券。6月30日的公告顯示，安聯的頭寸為3.01億美元。富達國際及滙豐控股等公司的公告也顯示為持有人。



此外，根據截至4月30日及3月31日的文件顯示，Ninety One UK Ltd和Apollo Asset Management Inc﹒也持有碧桂園的債券。其他擁有碧桂園美元債的金融機構，包括瑞銀及摩根大通，而截至6月底止的債權人亦包括德意志銀行及Banque Lombard Odier & Cie SA﹒。



貝萊德、滙豐、安聯、富達、Ninety One、瑞銀、摩根大通、德意志銀行和Banque Lombard Odier均不予評論。Apollo未作回應。報道指，這些文件未必反映金融機構最新的持倉情況，部分持倉可能發生變化，而且這些機構也可能代表客戶持有碧桂園債券。

撰文：經濟通採訪組

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