內媒：當局擬允許動用法定債務限額化解地方債務

此前有外媒報道指，中國財政部明確向大多數省級政府下達約一萬億元(人民幣．下同)的再融資債券額度，融資所得可用於置換包括城投債在內的隱性債務。而據內媒《21世紀經濟報道》引述某省財政廳債務處負責人消息指，中國當局此前圍繞防範化解地方債風險召開吹風會，明確會動用債務限額空間來化解存量債務，具體額度和細則還沒有明確。



文中提及的「債務限額空間」會有多大？2023年全國人大批准地方政府債務限額為421674.3億元，而截至今年6月底全國地方政府債務餘額377999億元，尚有4.37萬億元空間。



值得留意的是，從全國來看地方債額度仍有餘裕，不過部分地方政府的發債空間已經不大。根據各省2023年預算報告，部分財政緊張的省份的債務限額空間較小，比如黑龍江為120億元，湖南為187億元，重慶為210億元，而更大問題的是，有些省份的債務限額空間集中在省本級，地級市幾乎無發債空間，例如浙江省絕大多數債務限額空間都來自省政府，10個地級市的債務限額空間總和只有2億元。

撰文：經濟通中國組

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載