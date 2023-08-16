索羅斯基金會將結束歐盟的大部分業務
16/08/2023
索羅斯家族旗下的開放社會基金會決定結束在歐盟的大部分業務，作為新領導層削減開支的一部分措施。
93歲的索羅斯於去年12月將基金會的控制權交給了兒子Alexander Soros，隨後Alexander Soros宣布該基金會的員工人數將減少40%。
基金會的發言人表示，是次結束業務是組織更廣泛改革的一部分，基金會將檢視如何繼續支持民主、人權和氣候工作。
撰文：經濟通市場國金組
16/08/2023
索羅斯家族旗下的開放社會基金會決定結束在歐盟的大部分業務，作為新領導層削減開支的一部分措施。
93歲的索羅斯於去年12月將基金會的控制權交給了兒子Alexander Soros，隨後Alexander Soros宣布該基金會的員工人數將減少40%。
基金會的發言人表示，是次結束業務是組織更廣泛改革的一部分，基金會將檢視如何繼續支持民主、人權和氣候工作。
撰文：經濟通市場國金組
更多國際動態
16/08/2023
16/08/2023
15/08/2023
14/08/2023
14/08/2023
11/08/2023
10/08/2023
10/08/2023
10/08/2023
延伸閱讀
16/08/2023 16:15 《盤後部署》恒指下試18000關尋支持，港交所料下試280元
16/08/2023 16:39 【騰訊業績】騰訊第二季純利升41%，經調整盈利升33%勝預期
16/08/2023 12:18 港交所中期多賺31%至63.12億元，息增至4.5元
16/08/2023 12:21 國泰:7月載客量升6.9倍，已向港府派付優先股股息逾2.9億
16/08/2023 15:00 【高息定存】銀行紛加存息搶銀債退款，大新3個月最高5.1厘
16/08/2023 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入６７﹒９２億元，買盈富沽中海油
16/08/2023 08:30 【大行炒Ｄ乜】萬洲遭大行削目標，花旗睇淡煤氣
16/08/2023 16:23 《財資快訊》美電升報７﹒８２７３，隔夜拆息較上日軟至３厘
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/08/2023 17:35
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/08/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/08/2023 17:35
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/08/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
|財經熱話16/08/2023
【收市短打】港股連跌四日近千點，萬八關危危乎？ 鄧聲興：有支持！
|國際動態16/08/2023
索羅斯基金會將結束歐盟的大部分業務
|財經熱話16/08/2023
傳持碧桂園美元債，惠譽或降美大行評級，滙控縱獲唱好未屆吸納時？
|財經熱話16/08/2023
內媒：當局擬允許動用法定債務限額化解地方債務
|生財有道16/08/2023
【高息定存】銀行紛加存息搶銀債退款，大新3個月最高5.1厘
|財經熱話16/08/2023
據報貝萊德、安聯等多家機構對碧桂園美元債券有敞口
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰