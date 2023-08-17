  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

林家亨：騰訊高速增長時代已過，大股東沽貨下中線不值博

17/08/2023

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　港股連跌四日，北水轉為淨流出港股，反映北水懶理，港股必定續受壓？北上資金通過陸股通連續八日淨流出A股，高盛指全球對沖基金正大舉拋售中國股票，加上傳聞內地交易所窗口指導公募基金，投資者宜做好防風措施？騰訊(00700)第二案業績遜預期，收入按季倒退百分之一，收入佔比最大的增值業務按季下跌逾6％，收入停滯不前原因何在？是否僅屬短期現象？京東(09618)第二季純利按年增加逾50％，惟經營利潤率按年減少及收入增速不及同業，反映百億補貼負面影響逐步浮現？TESLA中國下調部分車型價格，對內地新能源車的影響有多大？恒大汽車(00708)上日因集團主席離婚消息而急挫逾16％，反映市場始終對恒大汽車信心不足？即使近日獲紐頓集團入股，仍未能一改頹勢？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

 

 

─────────────

 

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上855分開始，都會有【開市Good Morning】！

 

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

 

───────────── 

 

更多精彩節目

 

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

 

─────────────

 

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

 

─────────────

 

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

 

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

65.900

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.550

異動股

01919

中遠海控

7.520

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 65.950
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.550
  • 01919 中遠海控
  • 7.520
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 94.850
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 129.700
股份推介
  • 09885 藥師幫
  • 58.800
  • 目標︰$65.00
  • 00700 騰訊控股
  • 332.800
  • 目標︰--
  • 00836 華潤電力
  • 16.220
  • 目標︰$18.40
  • 00598 中國外運
  • 2.880
  • 目標︰$3.10
  • 00728 中國電信
  • 3.870
  • 目標︰$4.50
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 90.000
  • 00700 騰訊控股
  • 332.800
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.920
  • 00007 智富資源投資
  • 0.162
  • 00990 榮暉國際
  • 0.840
報章貼士
  • 03669 永達汽車
  • 3.180
  • 目標︰$4.00
  • 00388 香港交易所
  • 295.200
  • 目標︰--
  • 02020 安踏體育
  • 81.550
  • 目標︰$95.40
熱炒概念股
即時重點新聞

17/08/2023 07:50  《國金頭條》聯儲局會議紀要暗示繼續加息，美股續跌美元走高

17/08/2023 07:53  《神州民企》京東健康(06618)中期純利增6倍，不派息

17/08/2023 07:53  《國企紅籌》南方航空(01055)7月載客量升17%

17/08/2023 07:50  《盤前攻略》美股三大指數齊向下，恒指或低開約300點

17/08/2023 07:53  《國企紅籌》贛鋒鋰業(01772)執董王曉申禁售期增股份質押

17/08/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出３０﹒４３億元，買騰訊沽盈富

17/08/2023 08:22  【大行炒Ｄ乜】騰訊績後遭削目標，大行對港交所睇法分歧

17/08/2023 09:43  《財資快訊》美電升報７﹒８３１１，隔夜拆息較上日升２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

建造業外勞首輪申請3910人，佔配額上限1/3
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】騰訊、京東績後大行點睇？一表盡掌握
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指跌穿18000，騰訊京東領跌，逾3400張牛證「打靶」
品味生活
生活
人氣文章

時事要聞

電腦通訊節下周揭幕 大派300萬元「消費券」
人氣文章

親子理財．李錦

將耐心等待/延遲滿足融入理財課程，對青少年的理財能力及心理質素均有裨益
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

玄學五行│新曆8、9月沖到七彩？有機會爆發天災、股災、意外、疾病！旅遊要注意2件事
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

《毒舌大狀》半年後 —— 香港復常了，香港電影有沒有復常？
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「花盡時間去感動一個人，卻敗給新相識的他」愛情世界從來不是先到先得，也沒有真正的公平
人氣文章

Art & Living

Barbie除了是一個玩偶，還可以有其他存在意義？從《Barbie》電影插曲，解構芭比世界的性別平權和自我認同
健康好人生 Health Channel
人氣文章
養胃食療 | 10個人9個試過胃痛！愛吃生冷、發怒抑鬱都關事！中醫教煲蘋果茶、3款湯水，溫中和胃止痛搞掂
人氣文章
消委會報告｜25款爽膚水大檢閱！9款檢出致敏香料、1款酒精含量達34%！人氣Aesop、Origins竟包尾？即睇完整排名
人氣文章
中醫點處理「拗柴」？冷敷先定熱敷先？內服外敷中藥＋針灸推拿可活血化瘀
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/08/2023 11:56
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/08/2023 11:56
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/08/2023 11:56
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/08/2023 11:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章香港要聞17/08/2023
建造業外勞首輪申請3910人，佔配額上限1/3
人氣文章大行報告17/08/2023
【大行炒D乜】騰訊、京東績後大行點睇？一表盡掌握
人氣文章財經熱話17/08/2023
恒指跌穿18000，騰訊京東領跌，逾3400張牛證「打靶」
人氣文章開市Good Morning17/08/2023
林家亨：騰訊高速增長時代已過，大股東沽貨下中線不值博
人氣文章中國故事17/08/2023
恒大地產被中證監立案調查，中國恒大債權人會議延期
人氣文章專訪16/08/2023
【洪灝策略】牛市五條件，凡事皆可能（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】拆解電影神怪橋段(下集)！《南洋十大邪術》用火驅鬼得唔得？《我左眼見到鬼》俾鬼上身「夾中指」可驅邪？靈體最驚入寺廟？《凶榜》點解被譽為最恐怖又真實嘅港產鬼片？

【etnet Chill賞你】賞你《翻生公關——後疫情時代如何面向公眾》

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金