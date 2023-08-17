建造業外勞首輪申請3910人，佔配額上限1/3

建造業輸入勞工計劃首輪昨日截止，至昨日下午5時發展局共收11份申請，共涉及3910名輸入勞工，佔1.2萬配額上限約32.6%。發展局會按序審批有關申請，預計下月底或之前完成審批。下一輪申請期將於今年10月1日開始接受申請。





下一輪申請10月開始



香港建造商會會長林健榮表示，申請數目符合預期，但由於承建商會按工程進度分批申請外勞，按首輪申請數字推算，料兩三季內配額會用盡，促政府持續檢視需否加大配額。建造業分包商聯會會長伍新華指出，一般工程年期長達4至5年，不同工序要按時間表進行，人手短缺問題不能一次過填補。業界也正努力透過組裝合成技術和機械輔助，減少人力需求，並加強培訓人手，也傾向不再增加輸入配額。



香港建造業註冊專門工種職工會聯會理事長周聯僑表示，申請數字屬意料之內，料勞動市場引入近4000名外勞對本地工人影響不大，惟若增至逾1.2萬名，工友或難再每年加薪。林健榮則認為未來工程量龐大，認為本地工人不會失去競爭力；但如工資僅因市場缺人被搶貴，受影響反而是普通市民，因為政府工程超支最終由納稅人支付。

撰文：經濟通採訪組

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