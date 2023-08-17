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《午市前瞻》恒指技術反彈難越萬九關 華潤電力受惠煤價下跌

17/08/2023

　　恒指連跌四個交易日，並再度失守18500心理支持。昨天美國聯儲局公布7月份議息會議紀錄顯示，多數委員仍然認為通脹存在明顯的上行風險，或需要進一步收緊貨幣政策。美股三大指數皆跌，道指跌180.65點或0.5%，收報34765.74點；標普500跌33.53點或0.8%，報4404.33點；納指跌156.42點或1.2%，報13474.63點。


　　港股急跌，恒生指數開報18023，跌306點或1.7%，主板成交25.68億元。其後跌幅持續擴大，最低跌至17900，最多下跌429點，跌幅逾2%，創去年11月30日以來最低，其後逐步收復失地，跌幅收窄至約100點，恒指亦重上18200水平。恒生指數半日報18308，跌21點或0.1%，主板成交近620億元。恒生中國企業指數報6288，升15點或0.2%。恒生科技指數報4164，升38點或0.9%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里(09988)及中國平安(02318)；騰訊收報333.8元，升5元或1.5%，成交53.97億元；阿里收報90.05元，升0.8元或0.9%，成交25.75億元；中國平安收報46.6元，跌0.85元或1.8%，成交16.78億元。國指三大成交股份依次為騰訊、阿里及中國平安。科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及京東集團(09618)；京東集團收報138.8元，跌1.8元或1.3%，成交12.02億元。

 

(華潤電力網頁截圖)

　
郭家耀：恒指失守萬八無位可守


　  對於恒指近期持續走弱，匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀接受《經濟通通訊社》訪問時表示，他個人對恒指失守18000關早有心理準備，但若確認失守此關，後市無位睇。對於恒指今早低見17900後持續收復失地並曾倒，郭家耀相信只是技術性補倉盤影響，基本因素並無改變，進一步反彈則以19000點為阻力。


　　他認為，目前公用股較可取，中資電訊股及油股因業績不會有太大波動，可以考慮，電力股則可選華潤電力(00836)，原因是煤價下跌，加上內地重新進口澳洲煤，有助穩定煤價。今年5月以來，華潤電力股價主要維持16至18元上落，今年以來的低位亦大約在15.5元，故建議在約16至18元作上落市操作。

 

快手成功轉型電商平台


　　郭家耀又透露，作為一個「管錢人」，目前他的投資組合中以現金比重較大，所持股份則以科技及電訊股為主。他認為，快手（01024）轉型電商平台頗為成功，快手公布截至今年3月止第一季錄得虧損8.73億人幣，較去年同期虧損62.54億人幣大幅收窄，且優於市場預期，每股基本虧損20分人幣；以非國際財務報告準則計量，經調整利潤4200萬人幣，遠勝去年同期的虧損37.22億元；而經調整EBITDA為19.96億人幣，略多於去年同期的虧損15.52億人幣。被問到快手是否有機會重返「紅底股」之列，他認為暫時不太可能，而且短期僅以70元作為上升目標。


港交所股價無吸引力


　　昨天(16日)港交所(00388)公布第二季業績，純利按年升34%至29.04億元，略遜預期，基本每股盈利為2.29元，EBITDA按年升25%至36.5億元。郭家耀認為，業績並無驚喜，港股交投亦持續低迷，短期IPO亦不多，即使減印花稅或加推新產品，幫助亦不大。今年初加入比特幣ETF，但本港投資者對於此類高風險產品興趣不大。此外，現時存款利息較高，港交所的派息兩厘不到，沒有吸引力，極其量在280元博短線反彈，目標320元。

 

華潤電力股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

快手股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

港交所股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/08/2023 13:27
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/08/2023 13:10
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