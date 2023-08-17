  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

【FOCUS】「研究研究」等運到，港府亟需危機意識

17/08/2023

　　香港人很快樂？周末北上消費平靚正，新盤「大劈價」陸續有來；香港人很焦慮？2700幢逾期未強制驗樓的舊樓不知何時會「中頭獎」，上半年新股集資額慘遭印尼超越……聽聽一眾港府官員最常掛在嘴邊的關鍵詞之一，當推「研究」二字，正正暴露特區上下見步行步，既缺系統策略，遑論危機意識。時值新一份施政報告展開諮詢，出新招振經濟、惠民生不能再等！


「由治及興」，霧裏看花


　　2023年進入下半場，早已「由亂到治」的香港，站在「由治及興」的舞台上表現如何，可謂霧裏看花。一邊是2019年中至2022年中，香港居民淨遷出12.27萬人；另一邊是過去一年人口回升15.2萬人。一邊是以車水馬龍著稱的旺角、銅鑼灣入夜冷清，昔日遊人如織的尖沙咀吉舖林立；另一邊是繼6月408萬人次港人北上深圳後，7月進一步飆至583萬人次。一邊是政府賣地收入銳減、財赤大增、儲備縮水；另一邊是擬照推造價逾5800億港元的「明日大嶼」填海計劃……

 


　　若論最跟普羅大眾日常息息相關的，當是種種亂象乃至悲劇下，官員慣常以「研究」搪塞。例如，面對舊樓接二連三現石屎剝落，政府回應指「研究」是否採守護措施；面對全球搶企業、搶人才，政府回應指「研究」補貼和降門檻；面對香港出生人口連續三年錄雙位數跌幅，政府回應指「研究」提高生育率政策；面對現身西貢水域的鯨魚受傷並最終死亡，政府回應指「研究」修例賦權漁護署處理緊急事件。
　　 　


面對百年變局忌見步行步

　　最戲劇性的，則是月初因載客數千人的「海洋光譜號」郵輪疫後首次重返香港，而曝光的啟德郵輪碼頭交通配套亂象，繼而引發的政府非常關注、高度介入、乃至跨部門會議為該郵輪周六（19日）再次抵埠而制定預案。


　　不過，若翻看2013年6月的立法會會議記錄，當時的政府官員已聲稱　「起初出現的（交通配套）問題，已經迅速獲得解決」　「會就連接系統作進一步調查研究」；而遭上屆政府擱置的九龍東單軌鐵路研究，近日再有議員呼籲重啟，以解決區內交通問題。　

 
　　所謂「研究」，本應是為決策提供依據的嚴謹、長期策略，而此正正是鄰近的獅城改革轉型、優化管治的不二法門。但對特區「官員」而言，多年來疏於通盤統籌、前瞻策略，而只是見步行步、有事補鑊，過往依賴「背靠祖國，聯通世界」食老本尚可，但如今面對百年變局，資金、人才、遊客乃至港人的周末消費紛紛用腳投票，溫水煮蛙式陰乾經濟，想以邊等邊看、即興出招、「講過當做過」來應對驚濤駭浪，恐是等運到。


　
取消股票印花稅刻不容緩


　
　　別的不說，單看港股第二季日均成交額按年跌近21%，而香港現時收取的雙邊印花稅可謂交易成本冠絕全球活躍市場。事實上，美國及日本等主要市場，早已停徵股票印花稅；而內地A股實行單邊印花稅，以鼓勵持貨。

 

 

　　看看香港，雙邊徵收各0.13%。高印花稅導致股票交易成本增加，直接影響短線投資者對港股的興趣。取消股票印花稅可說是刻不容緩；即使不能即時完全取消，最低限度也要盡快作出較大幅度的調低。金融及相關行業等得實在太耐了！

 

銀行定存息率突破5厘！即刻上etnet格出最佳定存息率！► 了解詳情

返回FOCUS

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

65.300

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.550

異動股

01919

中遠海控

7.530

更多FOCUS

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 65.300
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.550
  • 01919 中遠海控
  • 7.530
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 93.000
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 129.600
股份推介
  • 01910 新秀麗
  • 26.550
  • 目標︰$29.00
  • 09885 藥師幫
  • 59.250
  • 目標︰$65.00
  • 00700 騰訊控股
  • 332.800
  • 目標︰--
  • 00836 華潤電力
  • 16.080
  • 目標︰$18.40
  • 00598 中國外運
  • 2.910
  • 目標︰$3.10
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 90.100
  • 00700 騰訊控股
  • 332.800
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.960
  • 00388 香港交易所
  • 297.200
  • 00005 滙豐控股
  • 59.300
報章貼士
  • 03669 永達汽車
  • 3.180
  • 目標︰$4.00
  • 00388 香港交易所
  • 297.200
  • 目標︰--
  • 02020 安踏體育
  • 81.200
  • 目標︰$95.40
熱炒概念股
即時重點新聞

17/08/2023 12:06  《午市前瞻》恒指技術反彈難越萬九關，華潤電力受惠煤價下跌

17/08/2023 11:18  《魚缸博客》杭州新東方復課無期，新東方係咪買唔過？

17/08/2023 12:05  恒指半日跌21點報18308，京東健康跌4%，李寧逆市飆5%

17/08/2023 09:26  新秀麗傳考慮在美第二上市，CEO稱暫無計劃但會繼續評估

17/08/2023 09:32  【香港要聞】大老山隧道往九龍快線已解封，九巴服務仍受影響

17/08/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出３０﹒４３億元，買騰訊沽盈富

17/08/2023 08:22  【大行炒Ｄ乜】騰訊績後遭削目標，大行對港交所睇法分歧

17/08/2023 11:35  《財資快訊》美電升報７﹒８３１６，一周拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】「研究研究」等運到，港府亟需危機意識
人氣文章

新聞>香港要聞

美食博覽今開幕恢復現場試食，參展商冀生意增長兩成
人氣文章

新聞>財經熱話

騰訊季績遜預期仍獲唱好，京東多賺五成卻遭降目標，股價榮辱互見點部署？
品味生活
生活
人氣文章

食療新意思．陳沛思

立秋養生 | 入秋陽氣收、陰氣長！宜少吃瓜、調補脾胃！推介補血安神「桂圓茯苓烏梅茶」
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】經濟訊號續混亂，美國衰退似遠還近
人氣文章

著數速遞

國泰機票優惠 | 8.17開搶！34航點、10萬機位包攬長短線！倫敦、巴黎、東京、福岡、首爾、曼谷熱門旅遊點齊晒！即睇詳情附連結
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

6大夏季當造水果營養價值比拼！蜜瓜、西瓜、木瓜，哪一款最有效抗炎？最低升糖指數？最高纖？
人氣文章

港女講男．妮洛

是緣份還是一個局？騙財、騙感情的慣性套路，小心為上！
人氣文章

Art & Living

從賭神回歸平凡賭徒：《別叫我「賭神」》是周潤發對過去的某種回應？ 1
健康好人生 Health Channel
人氣文章
長新冠病徵廣泛點醫？中醫：按寒熱虛實及病邪所在辨證施治！配合食療、穴位按摩助調理
人氣文章
中醫點處理「拗柴」？冷敷先定熱敷先？內服外敷中藥＋針灸推拿可活血化瘀
人氣文章
消委會測試 | 20款瑜伽褲大比拼！$880 lululemon獲5星滿分！$149 GU高分性價比最高！邊個牌子最襟著？不脫色縮水？兩款含游離甲醛可致皮膚炎！即睇詳細評分
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/08/2023 16:30
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/08/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/08/2023 16:30
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/08/2023 16:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章國際動態17/08/2023
加密幣圈再傳血案，保加利亞幣亨被肢解沖入廁所
人氣文章FOCUS17/08/2023
【FOCUS】「研究研究」等運到，港府亟需危機意識
人氣文章香港要聞17/08/2023
美食博覽今開幕恢復現場試食，參展商冀生意增長兩成
人氣文章財經熱話17/08/2023
騰訊季績遜預期仍獲唱好，京東多賺五成卻遭降目標，股價榮辱互見點部署？
人氣文章財經熱話17/08/2023
《午市前瞻》恒指技術反彈難越萬九關 華潤電力受惠煤價下跌
人氣文章國際動態17/08/2023
韓國陷炸彈恐嚇潮，郵件發自日本，兩國警方疲於應對
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】拆解電影神怪橋段(下集)！《南洋十大邪術》用火驅鬼得唔得？《我左眼見到鬼》俾鬼上身「夾中指」可驅邪？靈體最驚入寺廟？《凶榜》點解被譽為最恐怖又真實嘅港產鬼片？

【etnet Chill賞你】賞你《翻生公關——後疫情時代如何面向公眾》

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金