【穩中求勝】銀債派彩可揸至到期？優質高息股現調整可趁低吸？

銀色債券昨日(16日)公布分配結果，最終發行額為550億元，每人最多可獲23手(每手為1萬元)，保證息率達5厘，每半年派息一次，的確頗為吸引，最新亦有銀行推出優惠，吸引客戶將銀債退款轉做定期存款。而近期港股跌跌不休，連一向予人業務穩定的高息股也開始有調整壓力，或可趁機吸納， 博其股價回升，賺息兼賺價。

(政府新聞網視頻截圖)

銀債抽22手或以下穩中 最多獲派23手為歷年之冠

今次第八批銀色債券，政府共收到32.38萬份有效申請，涉及的債券本金總額約達717億元。最終發行額為550億元，略高於500億元的目標發行額。全部有效申請均可獲配發不同金額的債券，最多可獲23手。為數20.25萬份認購22手或以下債券的申請，將獲全數配發所申請的債券，餘下的12.13萬申請(即認購22手以上者)，均將先獲發22手債券，並進行抽籤，其中近9萬份申請將獲配發多一手債券。銀色債券將於8月18日發行。

財政司司長陳茂波表示，今批銀色債券的認購金額及認購人數均創新高，顯示銀色債券繼續受到年長市民的歡迎。銀色債券能為年長市民提供穩定安全、回報吸引的投資選項，讓金融服務更普惠、更好服務市民及社會的需要。是次每位投資者最高獲發手數更達23手，是歷年之冠。港府會繼續因應認購反應及市場情況等相關因素，檢視計劃的成效和安排。

銀行推優惠吸銀債退款 信銀國際1萬元入場享4.68厘息

值得一提，銀債認購額達717億元，最終發行額擴大至550億元，意味有167億元將於明日(18日)退回。除了現有高息定存可考慮外，有多家銀行向客戶推出優惠，吸引客戶辦理銀債退款，再敘做定期存款及開立定存戶口，其中信銀國際公布，客戶從8月18日起至8月31日，可利用銀債退款，並經各分行敘做1萬港元或以上定期存款，敘做6個月定期存款可享4.68%優惠年利率，敘做12個月可享4.28%優惠年利率。東亞銀行表示，客戶以10萬港元或以上的退款，敘做3個月定期存款，可享4.4%年利率，優惠至8月31日。



建銀亞洲表示，經該行申請銀色債券的合資格客戶，憑銀債退款或新資金於分行以1萬港元或以上設立3個月定期存款，可於當時適用之推廣年利率上享額外年利率0.10%。定期存款金額上限為每位合資格客戶100萬港元，推廣期由8月21日至8月31日。

三大電訊股盈利穩增兼增派息 大摩籲增持中石油目標價6.5元

在眾多負面消息充斥下，恒指已連跌多日，今日更曾插穿年內低位18044點低見17900點，就連一些予人感覺穩陣，不受政策面影響，賺息兼賺價的股份也開始有調整壓力，包括三隻內地電訊股。業績方面，三大電訊股截至今年6月30日止中期純利均有所增長。中移動(00941)中期純利按年升8.4%至761.73億元人民幣，派息增加10.5%至2.43港元，並預告全年派息比率升至70%以上。中電信(00728)中期純利201.53億元人民幣，按年升10.18%，派息增19.3%至14.32分人民幣，並建議今年派息比率增至70%以上。中聯通(00762)中期純利按年升13%至123.9億元人民幣，連續7年雙位數增長，派息增23%至20.3分人民幣，派息比率提高至50%，並表明今年派息比率會較去年有所提升。

「三桶油」為另一高息之選，但存在一定風險，包括全球能源需求下降、原油價格波動等。大摩上周發表研究報告就指，「三桶油」首季盈利勝於預期後，預計上游勘探與開採業務在良好的成本控制和匯率影響下仍將保持韌性，但由於原油價格走低，第二季盈利按季可能略有下降。行業首選仍為中石油(00857)，因其天然氣業務具結構性增長和下游盈利能力改善，今年每股盈利預測上調9%，以反映油價假設下調、勘探與開採成本下降等影響，並維持「增持」評級，目標價6.5元。大摩又提高中海油(00883)今年每股盈利預測3%，後年預測提高11%，以反映成本假設降低，明年預測小幅下調2%，主要由於油價假設降低13%，而鑑於其與同行相比估值較低，維持「增持」評級，目標價14.4元。至於中石化(00386)，由於下游業務預期表現疲軟，市場對其盈利預測存在下行風險，因此維持「減持」評級，目標價4.05元。

中電中期扭虧為盈派息不變 滙控續派季息兼回購獲大行唱好

部分本地公用股也可考慮，但現時公用股業務已不如以往穩定，且其能源成本仍受俄烏戰爭等因素影響。不過，中電(00002)上周公布中期扭虧為盈賺50.6億元，中期息維持0.63元，業績主要受惠香港和內地業務表現穩健，以及澳洲業務虧損大幅收窄至5.59億元。中電現價股息率約5.1厘，若業務真的重回正軌，不失為穩定收息之選。



此外，向為食息一族愛股的滙控(00005)自8月1日公布首季業績勝預期，並繼續派季息兼宣布展開新一輪最多20億美元回購後，股價已由高位66元回調逾一成，且上周再獲大行唱好，指其股東回報改善，增長前景吸引，其中摩通將其目標價升至80元，花旗則升至82.25元。不過，近日評級機構惠譽警告，可能下調數十間美國銀行的評級，其中包括摩通及美銀等大行，另有傳滙控持有正身陷債務危機的碧桂園(02007)的美元債券。

李偉傑：銀債可持有至到期 中移動64元中石油5.3元可吸

華盛證券經紀部董事李偉傑指，銀債息率達5厘，與本地公用股看齊，並高於美國10年期債息，若沒有資金壓力，建議持有至到期，而若中途贖回或要被收取費用。至於銀債退款轉做定期存款若有4厘幾息的確是不錯的選擇，但銀髮族要看清楚條文，留意有沒有附帶條件。

李偉傑又指，若未有資格認購銀債也可吼港股中一些高息股，惟中電息率雖有5.1厘，但與煤氣(00003)一樣面對經營利潤下降的問題，而煤氣息率更高，達5.9厘，但股價跌跌不休，恐賺息蝕價。其實以現時市況，最好吼息率達7至8厘的股份，相信防守力較強，其中中資電訊股負面消息少最穩陣，尤其中移動每年盈利逾千億，於港股上市公司中實屬少見，派息比率亦持續加大，可作中長線部署，現時未除淨，回至100天線約64元可先買第一注。石油股方面，中海油及中石化息率都很高，但以中石油盈利表現最能予人信心，但現時未公布業績，可回到5.2至5.3元才吸納。另外，滙控近期雖受評級機構可能降美國大型銀行評級的消息困擾，帶來一定心理壓力，但其首季業績表現不錯兼繼續回購股份，現價息率達8厘以上，跌至100天線約58.5元可買入。

中移動今日收市跌0.69%報65.1元，中電信跌1.53%報3.87元，中聯通跌0.53%報5.67元，中石油跌0.71%報5.61元，中海油升0.95%$報12.74元，中石化跌0.46%報4.29元，中電跌0.82%報60.6元，滙控跌1.08%報59.3元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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