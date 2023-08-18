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聖安娜港式西餅—跨越時代的美味回憶

18/08/2023

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每個地方都有其獨特的味道，令人勾起回憶。而傳統港式西餅，則是香港獨有味道，伴隨著一代又一代的香港人成長，承載著許多70/80/90後的童年集體回憶。提到傳統港式西餅，大部分人可能想起形狀獨特的朱古力三角蛋糕，或是可愛的黃梅花籃等等。也許記不起名字，只記得那些擺放在玻璃櫥窗前、賣相精緻美味的小西餅。

聖安娜復刻五款傳統港式西餅
聖安娜餅屋在香港屹立逾半世紀，見證時光更迭，始終堅持承傳本土獨有的美味西餅。童年味道或許已變得模糊，但那份美好卻難以忘懷，聖安娜復刻五款傳統港式西餅：香橙三角蛋糕、花卷蛋糕、朱古力三角蛋糕、菠蘿占蛋糕及咖啡蛋糕。今個盛夏，與你攜手跨越時代，重拾那些年的美好回憶。

 

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香橙三角蛋糕，散發清新的香橙芬芳縈繞舌尖，令人愛不釋口。在五款港式懷舊西餅之中，當中要數黃梅花籃至為經典，顏值滿分，表層鋪上厚厚的黃梅果醬及忌廉，外圍沾上椰絲，帶來酸甜滋味的清新享受。

而朱古力三角蛋糕深得小朋友喜愛，每層蛋糕隔著薄薄忌廉，表面鋪上彩虹碎粒，濃郁的朱古力風味與海綿蛋糕完美契合。菠蘿占蛋糕，牛油蛋糕面層鋪了一片菠蘿及香甜的果醬，酸甜美味。還有咖啡蛋糕充滿香濃的咖啡香氣，加上軟滑忌廉作點綴，甜而不膩。

美好珍貴的童年時光，都在聖安娜復刻的港式西餅中再度重現。8月30日前，優惠價$24/6件西餅，與家人朋友細味舊日回憶，將往日情懷傳承予下一代。歲月繾綣，時光流轉，唯獨童年那份情味未變。

產品資料：各式西餅

價錢：$4.8/件

立即了解更多：https://www.sthonore.com/link/hk/news/hong-kong-classic-dessert

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/08/2023 15:26
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/08/2023 15:26
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/08/2023 15:26
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/08/2023 15:10
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