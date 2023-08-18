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恒指季檢今揭曉，分析指理想汽車及藥明康德或染藍

18/08/2023

　　恒生指數公司今日收市後公布季檢結果，更多消費和醫療保健股可能會被納入，但個股增幅仍不明朗。分析師估計，理想汽車(02015)和藥明康德(02359)(滬：603259)等股份或被納入。恒指公司擬將成分股數量增至100隻，但未設定時間期限。恒生指數在上次檢討中成分股數目已達到80隻。

百勝中國及比亞迪電子等或染藍
　
　　彭博行業研究分析師Marvin Chen表示，本輪調整可能集中在醫療保健部分。儘管恒指公司擬更好地擁抱新經濟，但這個板塊在指數中的體現依然不足。


　　分析師Brian Freitas認為，今次季檢不太可能剔除成分股。其他可能被加入的股份包括百勝中國(09987)、比亞迪電子(00285)、中國電信(00728)和協鑫科技(03800)。

中金看好太古地產及華潤燃氣等
　
　　Freitas表示，就恒生中國企業指數來看，攜程集團(09961)和百濟神州(06160)可能取代碧桂園服務(06098)和中升控股(00881)。


　　不過，評估結果可能會與市場預期不同。Liu Gang等中金公司分析師發表報告指，之前外界預計快手(01024)和理想汽車會加入恒生指數，但預期並未實現，中金仍預計這兩家公司以及太古地產(01972)、思摩爾國際(06969)、華潤燃氣(01193)和百濟神州是被納入的候選個股。

 

撰文：經濟通採訪組

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