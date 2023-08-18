【大行炒D乜】京東系績後遭大行降目標，京東健康最熊$35.3
18/08/2023
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/08/2023 12:24
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/08/2023 12:24
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/08/2023 12:24
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/08/2023 12:05
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