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《嚟緊炒D乜》美團下周派成績單，中短線目標價150銀

18/08/2023

　　美團(03690)下周四(24日)派發截至6月底止中期業績。美團主要於內地提供平台及採用技術連接消費者及商家，提供包括餐飲外賣、到店餐飲、酒店及旅遊預訂等服務。

 

（Shutterstock）


　　美團截至2023年3月底止三個月業績轉虧為盈，錄得股東應佔溢利33.58億元人民幣，營業額增26.7%至586.17億元人民幣。期內，整體毛利增長84.5%至19.82億元人民幣，毛利率增10.6個百分點至33.8%。


　　佔總營業額73.2%的核心本地商業業務之營業額增長25.5%至428.85億元人民幣，經營溢利增長1倍至94.45億元人民幣；佔總營業額26.8%之新業務營業額增長30.1%至157.32億元人民幣，經營虧損收窄至50.29億元人民幣。


　　於2023年3月31日，集團之現金及現金等價物為268.63億元人民幣，短期理財投資為997.25億元人民幣，而借款總額為192.64億元人民幣，另有租賃負債51.45億元人民幣，資本負債比率為39%。


　　2023年6月，集團收購Light Year AI及北京光年之外科技全部權益，代價以2.34億美元現金，以及就債務承擔3.67億元人民幣注入資金之方式支付。該等公司主要從事大型語言模型的研發業務。


大行看好次季業績表現


　　今年5月下旬，美團旗下香港外賣平台KeeTa分階段開通本港市場，最近增開荔枝角及大環鶴園地區，是繼增開尖沙咀、西九龍及何文田等地後，再度增設股務區域。據了解，KeeTa目標到年底服務全城。


　　8月初，交銀國際發表研究報告，看好行業空間仍大及美團領先地位，按10年DCF以及新業務0.5倍市銷率，維持目標價220元，以及「買入」評級。該行預計美團第二季總收入670億元人民幣，按年增32%，與市場預期一致。預計核心本地商業及新業務收入分別增36%及20%。


　　另外，花旗上周發表研究報告預計，美團第二季業績基本符預期，當中核心本地商業收入以及EBITDA利潤率，可能較預測略有上升空間。花旗預計，暑假期間，店內、酒店和旅遊領域將受益於旅遊和線下服務持續上升的需求。該行維持目標價216元不變；基於穩健的執行力和強大的消費者及商家心態，維持「買入」評級。


　　技術走勢方面，美團股價近日調整至50天線及100天線重疊水平(現約131.65元)企穩，9RSI跌至37水平，錢駿建議現價131.9銀買入，中短線以150銀為目標，跌穿7月底低位123.7銀止蝕。

 

美團半日跌1.95%收報131銀。（經濟通HV2報價系統截圖）　

 

撰文：錢駿

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/08/2023 13:55
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/08/2023 13:55
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緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/08/2023 13:40
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