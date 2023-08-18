  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

《京城近觀》實探世界機器人大會，人形機器人驚艷亮相

18/08/2023

 

　　從2015年至今，世界機器人大會步入第8年。今年有160家機器人企業和科研機構的近600款先進技術和產品，其中60款新品是首次亮相。作為觀察機器人產業發展的重要窗口，記者來到北京經開區的北京亦創國際會展中心實探。跟過去一樣，科技大廠如京東(09618)和小米(01810)等攜自家機器人產品出席。

 

　　今年的大會有甚麼新變化？跟去年相比，核酸機器人消失無蹤，人形機器人顯著增加，還有狗型機器人，甚至貓形態的機器人，都讓人眼前一亮。

 

機器人大會一

世界機器人大會在北京亦創國際會展中心正式開幕。



小米展示人形機器人和機器狗


　　自從馬斯克宣布要做人形機器人之後，國內人形機器人的發展也在加速，正走上商業化的快車路上。目前，由於成本、技術等尚待成熟，人形機器人仍普遍處於研發和待量產階段，但隨著各大科技公司紛紛加碼布局，產業鏈各環節或迎來高速發展。在這次的世界機器人大會，小米展台就展示此前已亮相的雙足人形機器人Cyber One，及剛剛發布的小米機器狗「Cyber Dog2」。

 

機器人大會二

科技大廠小米帶來了最新發布的機器狗Cyber Dog2和人形機器人Cyber One。


　　CyberDog 2接近真狗外形，AI自主學習模擬3萬只機器狗的系統互動表演，採用AI平衡動態算法、AI多模態融合感知決策系統，具備強大的運動能力和對微小動作的掌控能力。此外，CyberDog 2搭載的傳感器數量高達19個，從而增強類人知覺功能和反應能力。工作人員表示，之後Cyber Dog2之後會接入到小愛大模型中，可以實現更多的指令。


人形機器人可用於展示講解等眾多場景


　　「君不見黃河之水天上來……」，走進世界機器人大會A館，「李白」一襲白衣來到現場，腰間佩戴葫蘆，手持酒杯，這個與李白一比一的仿生人形機器人正舉著酒杯慷慨激昂地吟詩。「好詩！太白兄！」一旁的杜甫正伏案奮筆疾書，表情動態逼真。工作人員表示，「杜甫和李白是今年的新面孔，這兩個智能仿生機器人可以彼此互動，更具趣味性。」

 

人形機器人

仿生人形機器人動態逼真，機器人之間可以互動，圖中較後位置為AI李白和AI杜甫對話，十分有趣。


　　在外觀、行為與交互方式上，仿生機器人與人類接近。通過採集並模仿人類的面部表情，仿生機器人可呈現出喜怒哀樂等情緒，給人的感覺更加自然。未來仿生機器人可應用於展示講解、導遊導覽、企業前台、兒童教育、老人陪護等場景，更好地為人類服務。


　　恆州誠思報告顯示，預計到2025年，中國人形機器人市場規模將達到約219億美元。中國電子學會數據顯示，到2030年，中國人形機器人市場規模有望達約8700億元人民幣。


可沏茶遞水、手摘草莓、拿雞蛋的機械臂


　　京東則沒有吸人眼球的人形機器人，而是一如過往的樸實，京東物流自主研發的天狼系統、地狼系統、智能快遞車和室內配送機器人，以室內配送機器人為例，實現多機調度，自主導航避讓，打通全樓水平垂直配送動線，最大可載重30公斤，充滿電後可連續工作超過8小時，向觀眾展現著驚人的力量和靈敏度。


　　不知道大家有沒有想過買一個機器人在家裏沏茶遞水？像人手一樣靈活的機械臂熟練地輕輕地抓起茶壺蓋，又穩穩地拎起茶杯，注水、泡茶、倒茶，一整套動作流暢得如行雲流水，軟體機器人的智慧互動-機器人茶藝展示平台展示著它的「手」的靈活敏捷。


　　「不光精準靈活，即便是草莓這樣人工摘取都極易破損的水果都能完成抓取不破損。」軟體機器人研發總監單雪梅介紹，作為國家級專精特新「小巨人」企業，軟體機器人可實現工業生產中近96%異形、易損物品抓取搬運，重點在於機器人前端的柔性夾爪，它涉及彈性體材料技術、結構設計和控制技術，技術複雜度高。

 

機器人大會四

畫家機器人能夠寫生畫畫，圖中是機器人耗時5分鐘畫出的記者人像。


腦機接口：戴上腦電帽就可用腦電波控制小車


　　作為全球科技前沿熱點，腦機接口、人機協作亦成為此次大會的關鍵詞。清華大學團隊展示腦控智能輪椅。在展覽現場，一個名為「腦控小車」的遊戲吸引了眾多觀眾的目光。前進、轉向、射擊，觀眾不需要手動操作，戴上腦電帽注視對應的命令塊，就可以通過腦電波來控制小車進行一系列動作。

 

機器人大會五

清華大學團隊展示腦控智能輪椅。


　　「腦控小車設有9個命令，不同的閃爍頻率會在人的大腦里產生不同頻率的腦電響應，腦電帽可以識別到不同頻率的響應。」清華大學科技團隊介紹，這項遊戲使用的技術是穩態視覺誘發電位，即人們在看到不同頻率的視覺刺激時，大腦的枕葉會產生對應頻率的腦電信號。通過採集、識別、處理這些腦電信號，就可以確定體驗者所看到的命令，最後將對應的命令發送給小車完成指令。腦電更長遠的發展是可以用於殘疾人意念打字，腦控輪椅也是採用了同樣技術。


　　各種各樣的機器人讓人目不暇給，也代表著看得見的科技進步，也許新一輪的科技變革正在到來。

 

撰文、攝影：經濟通駐京記者黃燕明

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

61.600

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.510

異動股

01919

中遠海控

7.550

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 61.500
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.510
  • 01919 中遠海控
  • 7.550
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 88.100
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 126.600
股份推介
  • 01910 新秀麗
  • 27.250
  • 目標︰$29.00
  • 09885 藥師幫
  • 61.550
  • 目標︰$65.00
  • 00700 騰訊控股
  • 326.800
  • 目標︰--
  • 00836 華潤電力
  • 16.100
  • 目標︰$18.40
  • 00598 中國外運
  • 2.860
  • 目標︰$3.10
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 87.200
  • 00700 騰訊控股
  • 326.800
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.740
  • 00007 智富資源投資
  • 0.150
  • 00990 榮暉國際
  • 0.800
報章貼士
  • 01234 中國利郎
  • 4.040
  • 目標︰$4.30
  • 01910 新秀麗
  • 27.250
  • 目標︰$27.50
  • 02138 醫思健康
  • 3.880
  • 目標︰$4.80
熱炒概念股
即時重點新聞

18/08/2023 13:59  《小傳日記》許家印老婆變第三方，謎底解開？仲有古講！

18/08/2023 13:35  《異動股》恒大物業瀉14%，中國恒大美申請破產保護

18/08/2023 13:27  《異動股》永利澳門(1128)跌近2%，中期雖轉賺8747萬

18/08/2023 13:48  【人行操作】分析：料LPR非對稱下調，五年期降幅或超MLF

18/08/2023 13:14  澳門旅遊局：上半年港人訪澳恢復至疫前水平，將推「深度遊」

18/08/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入９９﹒３８億元，買盈富沽東方甄選

18/08/2023 08:38  【大行炒Ｄ乜】京東系績後遭大行削目標，Ｂ站虧損收窄獲睇好

18/08/2023 12:01  《嚟緊炒Ｄ乜》美團下周派成績單，中短線目標價１５０銀

18/08/2023 11:37  《財資快訊》美電升報７﹒８２６０，一周拆息較上日升至３﹒９％

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《京城近觀》實探世界機器人大會，人形機器人驚艷亮相
人氣文章

新聞>財經熱話

【印花稅】港市場競爭力弱撤印花稅刻不容緩，業界批政府固步自封
人氣文章

新聞>最Hit資訊

聖安娜港式西餅—跨越時代的美味回憶
品味生活
生活
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

「羅馬」的衰落
人氣文章

娛樂情報

胡定欣自認欠缺「戀愛腦」！ 呻因太理智未能脫單！笑言要咗人先要錢
人氣文章

娛樂情報

爬頭舊愛馬國明？黃心穎Rubberband黎萬宏泥鯭入紙註冊結婚！盛傳雙喜臨門，女方未有否認
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

Made in Hong Kong：推介2個手信級別本地家居香氛品牌，手工製、天然純素、安全無害！
人氣文章

Art & Living

「陳幼堅藝術收藏及創作之旅」展覽：擁有不是為了占有，而是感受事物背後的啟發
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

兩大名廚四手打造時令雲南菇菌宴！經典名菜松茸富貴鮑、甘香油雞樅琵琶虎蝦窩巴、手工繡球牛肝菌海參酥
健康好人生 Health Channel
人氣文章
心口、背脊生暗瘡：處理不當可能變肉芽！除了搽藥食藥，護膚有甚麼要注意？
人氣文章
是緣份還是一個局？騙財、騙感情的慣性套路，小心為上！
人氣文章
易曬黑、出斑？與體質年齡有關？4種習慣令你易出色斑！針灸+按穴位減黑色素凝聚
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/08/2023 15:27
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/08/2023 15:27
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/08/2023 15:27
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/08/2023 15:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章中國故事18/08/2023
《京城近觀》實探世界機器人大會，人形機器人驚艷亮相
人氣文章財經熱話18/08/2023
【印花稅】港市場競爭力弱撤印花稅刻不容緩，業界批政府固步自封
人氣文章最Hit資訊18/08/2023
聖安娜港式西餅—跨越時代的美味回憶
人氣文章國際動態18/08/2023
施羅德基金認為美國經濟衰退即將到來，國債將反彈
人氣文章FOCUS18/08/2023
【FOCUS】美債掀風雲，中國「再部署」
人氣文章財經熱話18/08/2023
銀娛中期扭虧派特息獲唱好，澳門7月入境旅客大增，賭股連日調整已屆吸納時？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】拆解電影神怪橋段(下集)！《南洋十大邪術》用火驅鬼得唔得？《我左眼見到鬼》俾鬼上身「夾中指」可驅邪？靈體最驚入寺廟？《凶榜》點解被譽為最恐怖又真實嘅港產鬼片？

【etnet Chill賞你】賞你《翻生公關——後疫情時代如何面向公眾》

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金