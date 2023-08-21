【大行炒D乜】龍湖績後點部署？大行勁劈目標價惟仍叫Buy
21/08/2023
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/08/2023 13:35
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/08/2023 13:35
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/08/2023 13:35
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/08/2023 13:15
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