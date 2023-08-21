  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

美日韓戴維營峰會甫結束，半島啟動大型軍演威懾朝鮮

21/08/2023

　　美日韓三國領導人上周五(18日)在美國馬里蘭州戴維營舉行峰會，承調提升軍事合作水平，並加強對朝鮮導彈發射和網絡活動的信息共享。美韓隨即於本周一(21日)啟動代號為「乙支自由護盾」(UFS)的大型聯合軍事演習。朝鮮領導人金正恩則視察了海軍巡航導彈試射。


　　美國總統拜登、日本首相岸田文雄和韓國總統尹錫悅在戴維營峰會上宣布，三國將每年舉行領導人峰會，並將建立三國之間迅速共享情報的新熱線。拜登表示，美日韓三國防務合作將提升到全新水平，將每年在多個領域舉行軍演。拜登稱這些措施將有助於三國應對共同威脅，這包括「中國在亞太地區的勢力擴張和朝鮮的核計劃。」

金正恩視察海軍導彈試射

「乙支自由護盾」隨即於周一進入正式演習階段，將持續至31日。演習旨在增強韓美同盟的聯合應對能力，提升打贏全面戰爭的能力。分析指，美軍極可能出動B-1B戰略轟炸機等戰略武器參演。

朝中社同日報道，朝鮮領導人金正恩視察了人民軍海軍東海艦隊第二近衛水面艦艇編隊，並觀摩了巡航導彈試射。

撰文：經濟通市場國金組

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

63.100

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.510

異動股

01919

中遠海控

7.350

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 63.300
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.500
  • 01919 中遠海控
  • 7.360
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 86.650
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 123.300
股份推介
  • 01024 快手－Ｗ
  • 62.050
  • 目標︰$72.00
  • 01286 鷹普精密
  • 2.640
  • 目標︰$3.09
  • 01910 新秀麗
  • 26.950
  • 目標︰$29.00
  • 09885 藥師幫
  • 62.600
  • 目標︰$65.00
  • 00700 騰訊控股
  • 321.800
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 86.350
  • 00700 騰訊控股
  • 321.800
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.520
  • 00007 智富資源投資
  • 0.149
  • 00990 榮暉國際
  • 0.770
報章貼士
  • 01346 利華控股集團
  • 0.870
  • 目標︰--
  • 09919 艾德韋宣集團
  • 1.470
  • 目標︰--
  • 01211 比亞迪股份
  • 220.200
  • 目標︰$246.50
熱炒概念股
即時重點新聞

21/08/2023 12:05  恒指半日跌247點報17703，東方海外跌逾7%，中升漲3%

21/08/2023 09:13  【內房困局】碧桂園據報資金只能勉強「保交樓」

21/08/2023 09:22  【人行操作】8月一年期LPR降10基點，五年期意外維持不變

21/08/2023 10:24  《經濟時評》瑞銀斬中國今年增長預期至4.2%，受三大原因拖累

21/08/2023 09:43  【債務風險】財新：中國擬發債1.5萬億及設SPV化解地方債務

21/08/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出４０﹒９１億元，買中海油沽盈富

21/08/2023 08:24  【大行炒Ｄ乜】麥格理削Ｂ站目標，中信里昂劈龍湖逾三成目標

18/08/2023 12:01  《嚟緊炒Ｄ乜》美團下周派成績單，中短線目標價１５０銀

18/08/2023 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒８２９４，兩周至一年均與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》恒指失守萬八將試萬七關 比亞迪理想為車股配置首選
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】龍湖績後點部署？大行勁劈目標價惟仍叫Buy
人氣文章

新聞>財經熱話

碧桂園下月到期境內債擬先還10萬，餘額分三年兌付
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

短線遊 | 深圳Shopping 4大必去人氣商場！地鐵直達小紅書推介 / 海苔肉鬆小貝+烤鴨店 / 科技感星球打卡位
人氣文章

娛樂情報

張栢芝社交平台大半月沒更新！工作室宣布患病停工一個月
人氣文章

時事要聞

葵涌高處潑腐液濺傷途人 土瓜灣飛墮鋁窗幸無人傷
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

輕熟女凍齡指南！緊緻面霜新品上線：Guerlain最強殿級蜂皇、SK-II全新SKINPOWER、INTROSTEM葡萄幹細胞
人氣文章

Fashion

七夕情人節限定手袋：Gucci Interlocking G心形袋、Louis Vuitton粉色調Coussin BB、Bottega Veneta夢幻水晶紫色Mini Jodie
人氣文章

Beauty

假日為身心靈充電！五星級酒店Spa／Facial療程推介：茶萃排毒、面部塑形、去水腫，告別疲倦身軀！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
何超儀分享丈夫陳子聰病況！大動脈撕裂可幾分鐘攞命？腹部異常郁動脹痛是先兆！高危人士不能做一件事
人氣文章
牛油果代替牛油健康好多？告別高脂、降壞膽固醇！一日吃多少為之適量？
人氣文章
水果保存方法公開！香蕉放雪櫃前要做一件事、3招延長荔枝保鮮期！日本水果Cafe教保留巨峰葡萄甜度秘訣 1
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/08/2023 13:35
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/08/2023 13:35
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/08/2023 13:35
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/08/2023 13:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章國際動態21/08/2023
美日韓戴維營峰會甫結束，半島啟動大型軍演威懾朝鮮
人氣文章財經熱話21/08/2023
《午市前瞻》恒指失守萬八將試萬七關 比亞迪理想為車股配置首選
人氣文章大行報告21/08/2023
【大行炒D乜】龍湖績後點部署？大行勁劈目標價惟仍叫Buy
人氣文章財經熱話21/08/2023
碧桂園下月到期境內債擬先還10萬，餘額分三年兌付
人氣文章開市Good Morning21/08/2023
溫傑：恒指處於牛熊共舞格局，下方最淡看16198點
人氣文章財經熱話21/08/2023
上海網信辦要求地產自媒體規範內容，不煽動焦慮情緒
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】拆解電影神怪橋段(下集)！《南洋十大邪術》用火驅鬼得唔得？《我左眼見到鬼》俾鬼上身「夾中指」可驅邪？靈體最驚入寺廟？《凶榜》點解被譽為最恐怖又真實嘅港產鬼片？

【etnet Chill賞你】賞你《翻生公關——後疫情時代如何面向公眾》

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金