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《神州經脈》五年期LPR意外持穩，基金券商托市，三千一失守

21/08/2023

　　人行和其他金融機構掏出不少工具，實施多招維穩，再加上號召公募基金和券商出手救市，但滬深股市今日（21日）低開後一度上衝即倒跌，午後更很不爭氣地崩盤，金融股為重災區，保險和券商股平均跌幅超過3%，另外地產、軍工、鋼鐵、煤炭、汽車等權重較高板塊也出現顯著下跌。滬綜指全日收跌1.24%，報3092.98點，創下自今年1月3日以來新低，穿三千一，截至今日滬綜指本月累計已下跌超過6%；深成指全日跌1.32%，創業板指挫1.6%，近5500隻個股中有超過3500股下跌。

 

（資料圖片）

 

　　兩市成交6782億元，比上周五（18日）還要少8.9%，外資利用陸股通淨流出超過64億元（人民幣．下同），連續第11個交易日淨流出，繼續刷新最長淨流出記錄。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日小幅低開後跌幅快速擴大，失守7.3關口，收報7.3139，較上個交易日4時30分收盤價跌243點子，創2022年11月3日以來逾九個月新低，全日在7.2922至7.3159之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1987，較上個交易日升19點子，兩連升，上個交易日報7.2006。

 

今日新聞精選

 

1. 內地8月貸款市場報價利率（LPR）不對稱下調，一年期LPR下調10基點至3.45%，遜於預期的下降15基點；與房地產相關度強的五年期以上LPR維持不變，出乎市場意料。分析人士認為，五年期以上LPR未調整，主因包括銀行業淨息差水平已基本接近長期金融穩定的底線，控制銀行體系負債成本勢在必行，且較為迫切，五年期以上LPR不變有助商業銀行穩定淨息差水平。而按照存款報價機制及穩定銀行淨息差的需要，存款利率也將會下調，尤其長期存款利率下調幅度會大一些。此外，也可能意味著後期「調整優化房地產信貸政策」會單獨出台具體措施，利率偏高的存量房貸利率調整方案將加快出台。

 

2. 中證監響應中央政府「活躍資本市場」號召，從投資端、融資端、交易端等方面出台25條措施，包括減少交易經手費、擴大融資融券標的範圍及研究適當延長A股交易時間等，但對於外界最關注的T+0交易，中證監稱推行時機未成熟。上交所、深交所、北交所響應要求，宣布自8月28日起進一步降低證券交易經手費，滬深降幅達30%，北交所降幅達50%。以2022年全年成交額測算，上交所預計每年將向市場讓利約14億元。多家券商也接到監管通知，要求抓緊制定費率調降方案及系統調試工作，確保28日正式實施，原則上交易所降費部分均應讓利給投資者。

 

3. 中國財政部公布2023年7月財政收支狀況，顯示首七月全國一般公共預算收入13.93億元，同比增長11.5%。其中，稅收收入117531億元，同比增長14.5%；非稅收入21803億元，同比下降2.3%。首七月國內增值稅收入約4.36億元，同比大增84.2%，被用來測量A股市場活躍程度的證券交易印花稅，首七月只錄得1280億元，同比大減30.7%。在全國一般公共預算支出方面，數據顯示首七月錄得15.16億元，同比增長3.3%。

 

4. 中國證監會上周五（18日）在活躍資本市場答記者問上表示將引導公募基金管理人加大自購旗下權益類基金力度後，今日多家公募基金、券商、券商資管發布公告，將出資自購旗下權益類基金。截至中午，華夏基金、嘉實基金、匯添富基金、易方達基金、富國基金、中信證券、廣發基金、國泰君安資管、招商證券資管、南方基金、中歐基金、鵬華基金、招商基金、興證全球基金等14家公司宣布自購，金額從2000萬元到2億元不等，總額達8.7億元。

 

5. 繼鳳梨之後，大陸即日起暫停台灣芒果輸入，原因是從台灣芒果中截獲檢疫性有害生物大洋臀紋粉蚧（介殼蟲）。在台灣，農業部指出，銷往大陸的芒果僅佔總體產量不到2%，且芒果產季已到尾聲，故對台灣芒果產銷影響有限，但對於大陸不符國際貿易原則的方式，將到WTO的SPS委員會提特定貿易關切。

 

6. 北京市住建委官網信息顯示，長實集團旗下位於北京東四環外朝青板塊的豪宅項目「御翠園」已於今年7月18日拿到預售證。御翠園銷售人員稱，正公司通知隨時開盤，預計明年年底可以交房。御翠園是目前北京五環內唯一在售的新盤項目，預售範圍包括9幢住宅，准許銷售面積為93212.24平方米，擬售均價介乎每平方米90672.35元至99744.99元，定價與周邊二手樓價持平甚至更低，亦比傳聞至少每平方米10萬元的定價低約一成。有人將其定價與其在香港的親海駅項目相提並論，認為李嘉誠正在加快賣樓，以防範被捲入房地產市場下行風險。

 

7. 國家主席習近平今日啟程前往南非進行國事訪問，並出席明起一連三天在約翰內斯堡舉行的金磚國家領導人峰會。英國《金融時報》報道，中國希望擴大金磚國家規模，推動新興市場加入，以抗衡七國集團（G7）。另對於美日韓三國領導人上周五在美國馬里蘭州戴維營舉行峰會後，於聯合聲明中批評中國在南中國海的行為「危險而咄咄逼人」，並強調台灣海峽和平與穩定關乎國際安全與繁榮，呼籲和平解決海峽兩岸問題，中國外交部發言人汪文斌今日在例行記者會回應稱，美日韓三國領導人在台灣、涉海等問題上對中方抹黑攻擊，粗暴干涉中國內政，蓄意挑撥中國與周邊國家關係，嚴重違背國際關係基本準則，中方強烈不滿和堅決反對，已向有關方面提出嚴正交涉。

 

8. 地方債風險問題迫在眉睫。此前外電報道，中國財政部向地方政府下達合共約1萬億元的再融資債券額度，供地方置換隱性債務。而據《財新周刊》封面報道披露，中國財政系統於7月初啟動特殊再融資債券申報工作，其後確定下達合共約1.5萬億元的額度，可能涉及12個地方債務壓力比較大的省份和地區，包括天津、貴州、雲南、陝西、重慶等。這筆特殊再融資債券除可緩解隱性債務壓力外，還可協助化解一些拖欠款，例如過去三年疫情防控中核酸檢測相關的拖欠款。

 

撰文：經濟通中國組

 

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