【陸叔專訪】市況咁差點投資？陸叔醒你縱橫股海的獨家心法！（有片）

嘉賓：著名獨立股評人 陳永陸

資深獨立股評人陳永陸（陸叔）回想自己數十年來在投資圈累積的閱歷，提醒大家投資最忌心急，人的本性是由貪婪和恐懼主導，不能因為賠錢就喪失理智，要能夠客觀地思考。如果不能調節好心態，縱橫股海都只會「損手」收場。

立即去片：https://youtu.be/94O5TZzy-wM

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