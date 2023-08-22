【大行炒D乜】潤啤、澳博績後點部署？一表盡掌握
22/08/2023
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/08/2023 12:26
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/08/2023 12:26
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/08/2023 12:26
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/08/2023 12:10
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