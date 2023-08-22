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李強：中美經貿面臨困難，需雙方拿出誠意相向而行

22/08/2023

　　國務院總理李強在北京會見美中貿易全國委員會董事會主席葛士柏率領的美中貿委會成立50周年訪華團。李強表示，目前中美關係和經貿合作面臨一些困難，需要雙方都拿出誠意，相向而行，共同努力；中國開放的大門不會關閉，只會愈開愈大，中國願與美國一道，共同維護好國際貿易規則，保障好全球產業鏈供應鏈穩定。


　　李強並稱，中國將持續擴大市場准入，全面優化營商環境，落實好外資企業國民待遇，維護和促進公平競爭，依法保護企業產權和企業家權益。


　　他強調，中美經濟關係的本質是互利共贏，雙方經濟深度融合，維護好兩國經貿合作和經濟關係，符合雙方共同利益。

葛士柏：冀美中關係進一步發展，給工商界帶來更大確定性

　　葛士柏等美方人士表示，中國市場對提升美國企業競爭力至關重要，美中貿委會歡迎中國政府發出深化改革開放的信號，希望美中關係進一步發展，給兩國工商界帶來更大確定性。


　　工信部部長金壯龍同日亦與葛士柏一行會面，工信部表示，雙方就中美工業發展合作等問題進行「深入」交流。

撰文：經濟通中國組

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