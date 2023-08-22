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【FOCUS】「賺錢之神」謀鹹魚翻身，ARM上市背後藏暗湧

22/08/2023

　　乘著英偉達（NVIDIA）財報周三（23日）揭盅前的AI狂熱東風，「日本賺錢之神」孫正義面對連續虧損三季的親生仔軟銀，祭出變現絕招－－旗下半導體IP設計巨頭ARM，周一（21日）向SEC提交納斯達克上市申請，擬募資高達100億美元，有望成為繼2019年阿里巴巴（後遭叫停）之後，全球最大IPO。風光無限背後，亦不乏暗湧。



指令集架構，如晶片業「掃地僧」



　　說到晶片巨頭，人人耳熟能詳的當推高通、三星、英特爾；未料2020年一單ARM擬以400億美元賣身英偉達的交易，遭上述三巨頭群起反對，最終由美國聯邦貿易委員會（FTC）於2021年12月拍板禁止，足見這間位於英國劍橋的晶片設計公司在業界的「掃地僧」地位。

 

ARM指，採用自家技術的250億顆晶片無處不在，其中包括數十億計的智能手機等電子設備。


　　不同於開發自家品牌晶片，ARM的看家本領是將被稱為「指令集架構」的半導體技術，以使用許可形式授予高通、三星、蘋果等晶片研發者，並通過收取「許可證費用（license fee）」以及每一電子設備所安裝晶片的「版稅（per chip royalty）」來盈利。例如，蘋果2020年底發布的自家M1晶片，英偉達最新GH200晶片，都是採用ARM的架構；ARM就指，採用自家技術的250億顆晶片無處不在，其中包括數十億計的智能手機等電子設備。


　　ARM報告顯示，第二季收入6.75億美元，按年跌2.5%，因全球智能手機出貨量下滑。但市場就預計，全球半導體IP市場規模2030年料逾94億美元；而孫正義6月亦指，ARM正處於爆炸性增長期的起點。



大客戶謀RISC-V，權力平衡啟幕



　　如果說螞蟻上市觸礁及阿里股價暴跌引發清倉，令軟銀倒在黎明前，那麼從2016年以320億美元收購ARM，到2020年跟黃仁勛（英偉達CEO）的400億美元失之交臂，再到ARM最新估值據報達640億美元，大舉押注AI革命的孫正義，能否借ARM上市反攻乃至鹹魚翻身，成敗或在此一舉。

 

 大舉押注AI革命的孫正義，能否借ARM上市反攻乃至鹹魚翻身，成敗或在此一舉。


　　不過，ARM「2023年最大IPO」光環背後不乏暗湧，首先是其所謂640億美元估值，是以軟銀剛剛以161億美元從自家的願景基金收購25%的Arm股份計算得出，但軟銀承認，該收購價格或並不代表對Arm市值的預期；據Bernstein Research分析師估算，公司估值實際應為400億美元。

 


　　更具挑戰的是，ARM的大客戶高通、谷歌等，都正躍躍欲試另一種指令集架構RISC-V，不同於ARM，RISC-V指向完全開放原始碼模式，意味更低的成本、更多的創新。自高通暗示ARM是「傳統架構」，並早在2019年發布的驍龍865轉向RISC-V後，到去年的小米黃山2S、阿里的玄鐵C908，再到今年Google的Titan M2、中科院第二代「香山」，亦都採用RISC-V。

 


　　簡而言之，盡管目前來看，RISC-V架構開發仍落後ARM很多年，但晶片架構許可市場的權力平衡大幕已啟；「賺錢之神」孫正義今次IPO大龍鳳是贏是輸，都難言誰人笑到最後。　

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