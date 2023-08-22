  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

美國對27個中國實體解除出口管制，剔出未驗證清單

22/08/2023

　　美國商務部周一(21日)發布聲明，工業和安全局(BIS)將33個實體從「未經驗證清單」(Unverified List)剔除，其中27個實體位於中國，其他位於印尼、巴基斯坦、新加坡、土耳其和阿聯酋。該27個實體據報包括北京普科測控技術有限公司、廣東光華科技股份有限公司(深:002741)、蘇州超微精納光電有限公司等。有關決定於周二在《聯邦公報》上公布後生效。


　　美國商務部出口執法助理部長阿克塞爾羅德表示，將該33家實體排除在清單外，表明當企業或東道國政府與工業和安全局合作，並成功完成最終用途核查後，他們會得到切實的好處；通過及時完成最終用途檢查來驗證外國合作方的合法性和可靠性，是美國出口管制體系的核心原則。


　　去年2月7日，美國商務部曾將33家中國實體列入出口管制「未經驗證清單」。中國商務部當時表示，美方近年將出口管制作為政治打壓和經濟霸凌的工具，不斷採取單邊措施對他國企業、機構和個人進行打壓遏制，給中美企業間正常經貿合作製造困難和障礙，對國際經貿秩序和自由貿易規則造成嚴重破壞，對全球產業鏈供應鏈造成嚴重威脅，這不利於中國，不利於美國，也不利於整個世界。

撰文：經濟通中國組

全城注視！銀行定存息率不斷破頂，即上etnet一鍵格出最佳定存息率！► 了解詳情

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

65.150

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.520

異動股

01919

中遠海控

7.430

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 65.250
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.510
  • 01919 中遠海控
  • 7.430
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 86.900
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 123.000
股份推介
  • 00941 中國移動
  • 64.850
  • 目標︰$71.30
  • 01024 快手－Ｗ
  • 62.500
  • 目標︰$72.00
  • 01286 鷹普精密
  • 2.610
  • 目標︰$3.09
  • 01910 新秀麗
  • 26.750
  • 目標︰$29.00
  • 09885 藥師幫
  • 59.400
  • 目標︰$65.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 87.550
  • 00700 騰訊控股
  • 320.600
  • 00001 長和
  • 41.050
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.560
  • 00941 中國移動
  • 64.850
報章貼士
  • 00941 中國移動
  • 64.850
  • 目標︰$73.00
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 299.000
  • 目標︰$330.20
  • 00763 中興通訊
  • 25.550
  • 目標︰$30.00
熱炒概念股
即時重點新聞

22/08/2023 12:05  恒指半日升28點報17652，中升飆4.5%，李寧跌3%

22/08/2023 12:28  吉利汽車(00175)中期純利升1.2%，不派息

22/08/2023 10:22  【國際要聞】泰國前總理他信飛抵曼谷，結束15年流亡生涯

22/08/2023 10:34  【國際要聞】日本岸田政府決定周四啟動核污水排海

22/08/2023 13:03  《異動股》潤電午後升幅擴至逾2%，中期多賺54%，息增56%

22/08/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入９５﹒６５億元，買盈富沽快手

22/08/2023 08:28  【大行炒Ｄ乜】潤啤績後被多間大行降目標，花旗睇好澳博

18/08/2023 12:01  《嚟緊炒Ｄ乜》美團下周派成績單，中短線目標價１５０銀

22/08/2023 09:39  《財資快訊》美電升報７﹒８３６１，隔夜拆息較上日飆升至３厘

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】「賺錢之神」謀鹹魚翻身，ARM上市背後藏暗湧
人氣文章

新聞>財經熱話

內地減息輕手為降存量房貸利率留空間？內銀遭大行唱淡不宜沾手？
人氣文章

新聞>財經熱話

中原確認拖欠深圳員工佣金屬實，稱有房企擬以房抵佣
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

狂讚阮浩棕勤力畀心機！何沛珈默認戀情︰想低調處理
人氣文章

時事要聞

逾9萬公屋戶用舊式水龍頭 長者費勁扭開易燙傷
人氣文章

吾港吾知．吾港吾知

【港古仔】拆解電影神怪橋段(下集)！《南洋十大邪術》用火驅鬼得唔得？《我左眼見到鬼》俾鬼上身「夾中指」可驅邪？靈體最驚入寺廟？《凶榜》點解被譽為最恐怖又真實嘅港產鬼片？
DIVA CHANNEL
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

只要印上「三希堂精鑑璽」印，就能為作品大增價值？從唐伯虎的一張書畫談其真與假
人氣文章

Beauty

假日為身心靈充電！五星級酒店Spa／Facial療程推介：茶萃排毒、面部塑形、去水腫，告別疲倦身軀！
人氣文章

ChatENT．月巴氏

「億萬女星」文詠珊 —— Honestly，我Follow了JM很多年
健康好人生 Health Channel
人氣文章
便秘關肺脾胃腎事！中醫分析4大便秘類型！一早飲溫水、按穴幫助排便！推薦2款食療
人氣文章
核廢水輻射魚 | 福島魚類樣本放射物超標18倍或致癌！食碘鹽可防輻射？家用儀器測輻射量有無用？即睇食安中心點講！
人氣文章
養胃食療 | 10個人9個試過胃痛！愛吃生冷、發怒抑鬱都關事！中醫教煲蘋果茶、3款湯水，溫中和胃止痛搞掂
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/08/2023 15:29
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 22/08/2023 15:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 22/08/2023 15:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 22/08/2023 15:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章國際動態22/08/2023
美國對27個中國實體解除出口管制，剔出未驗證清單
人氣文章FOCUS22/08/2023
【FOCUS】「賺錢之神」謀鹹魚翻身，ARM上市背後藏暗湧
人氣文章財經熱話22/08/2023
內地減息輕手為降存量房貸利率留空間？內銀遭大行唱淡不宜沾手？
人氣文章財經熱話22/08/2023
中原確認拖欠深圳員工佣金屬實，稱有房企擬以房抵佣
人氣文章財經熱話22/08/2023
《午市前瞻》恒指屬跌市技術反彈 長期LPR不降有利內銀後市
人氣文章國際動態22/08/2023
李強：中美經貿面臨困難，需雙方拿出誠意相向而行
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】拆解電影神怪橋段(下集)！《南洋十大邪術》用火驅鬼得唔得？《我左眼見到鬼》俾鬼上身「夾中指」可驅邪？靈體最驚入寺廟？《凶榜》點解被譽為最恐怖又真實嘅港產鬼片？

【etnet chill賞你】賞「置富Malls x Messy Desk 快樂伴隨便攜袋」

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金