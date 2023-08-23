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熊麗萍：業績對大市影響有限，恒指反彈第一關為18000點

23/08/2023

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　恒指上日（22日）結束七連跌，下午一度錄得342點升幅，其後升幅收窄，收市升167點，成交略微縮減至1022億元，惟反彈勢頭下成交縮減，反映投資者入市信心仍然不足？根據彭博數據顯示，目前有超過一半藍籌的14天RSI處於30以下超賣水平，可判斷為恒指技術性反彈？快手(01024)第二季轉虧為盈，為上市以來首次錄得季度淨利潤，但公司仍然處於盈利初期，其盈利持續性成關鍵？目前只宜短炒？百度(09888)中期收入、純利、經調整純利均好過市場預期，短期低位有支持可買入？安踏(02020)第二季毛利率創新高，原因何在？體品股目前估值偏低，買入博反彈的獲利空間多大？

 

 

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