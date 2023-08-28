【日企改革時機成熟】投資日股仍具吸引力

瀚亞投資－ 日本動力股票基金（下稱「本基金」）。



• 本基金投資於股票及股票相關證券，須承受市場價格波動的風險。 • 本基金投資於單一國家，可能會比投資較為分散的基金有較大波動。 • 本基金可能有流動性風險的投資，倘未能在適當時間或價格出售此等投資，或會蒙受重大損失。 • 本基金投資的股票可能以基金基本貨幣以外的貨幣計值，需承受貨幣及匯率風險。 • 本基金提供貨幣對沖股份類別，涉及的貨幣對沖交易可能在極端情況下對本基金的資產淨值產生不利影響。 • 本基金可使用金融衍生工具（「FDI」）作對沖目的及有效組合管理目的。使用 FDI 會涉及市場風險、管理風險、信貸風險、交易對手風險、流動性風險、波動性風險、經營風險、槓桿風險、估值風險及場外交易風險。使用該等工具可能無效，以及基金或會蒙受重大損失。 • 投資涉及風險。投資者不應僅依賴此文件而作出投資決定。過往業績並非預測日後業績表現的指標。



日本股市的資金流入達至20年來最高水平。除了經濟基本因素改善之外，周期性利好因素及結構性改革亦帶動了正面氣氛。儘管至今升勢強勁，但瀚亞的日本股票團隊認為日股有更大的上升空間。



海外投資者熱衷投資日股，推動市場升至33年高位。年初至今，MSCI日本指數以美元計的回報為 11.6%。現時日股估值市盈率達到14倍1，10年歷史的平均值，看似不再便宜，因此較晚入市的投資者希望知道此輪升勢是否大致上已結束。



日股的經周期調整﹙CAPE﹚估值倍數仍低於平均水平，其市帳率為1.5倍，低於歐股（1.9倍）及美股（4.3倍）（圖1）。我們認為現在應以「具吸引力」而非「超值」來形容日股。長線投資理據仍然充分，為看好後市上升的觀點提供依據。

圖1

日本經濟增長空間仍充裕



事實上，日股熱潮受到多元化因素推動。首先，經濟衰退即將來臨的預測尚未實現，全球經濟仍然相對穩健，日本作為開放經濟體可受惠。同時，日本經濟在2023年第一季的增長步伐較預期快，而由於貿易赤字減少及投資收入增加，5月的經常帳盈餘按年增加一倍以上。另外，日本疫後通關步伐在第二季加快，入境旅客的增長將是經濟增長的另一主要動力來源，特別是中國旅客全面回歸，消費將出現明顯增長，刺激國內經濟。



企業釋放價值 改善投資回報率



今年1月，東京證券交易所（東證）向日本企業施加更大壓力，建議市帳率持續低企的公司披露改善資產負債表的計劃。此舉導致數次大規模回購（圖2），有望將收益率推至2.5%以上。我們預計此趨勢將會持續，大部分企業管理層會配合東證，在未來更加重視股東。再加上鼓勵散戶購買股票的新稅務優惠措施將在2024年1月生效，可鼓勵更多散戶重返股市。

圖2

股東參與將進一步促進企業管理團隊改善表現。目前50%日企股價仍低於帳面值，而淨現金佔股本20%以上的非金融企業的比例約為40%2。這表示投資者可藉著股票回購把握投資機會。另外，低股本回報率（ROE）一直是投資日本的主要障礙（圖3）。根據花旗銀行研究，如果日本能將交叉持股的數量減半，並達到歐洲的淨現金／市值水平，其股本回報率就能由目前的8%至9%提高至11%至12%3。市帳率估值將自動上升，達至與歐洲相當的水平。

圖3

此外，經營利潤率是另一個關鍵，過往日企利潤率偏低，合併及收購（併購）是重組無盈利公司的必要做法，日本經濟產業省正尋找促進併購活動的方法。同時，由於美國陷入衰退的可能性降低，盈利前景有所改善。按經通脹調整後的每股盈利計算，東證指數在過去十年的年增長率為9.9%，而標普指數的年增長率為4.8%4。



擺脫通縮時代 通脹薪資成關鍵



至於通脹因素，近期似乎正在擴大，同時看似更為持久，導致去年因輸入性通脹而受到負面影響的企業可調高定價，從而提升利潤率。資本支出的環境亦在改善，綠色轉型及「友好外包」是長期推動因素，尤其適用於化學、工業及製造業公司。



日本勞動年齡人口減少，勞動市場仍緊張，為工資帶來上行壓力。就業環境指數顯示各行業均出現工人短缺的情況。這是持續擺脫通縮時代的關鍵，我們仍然認為現在是日本這一代人實現此目標的最佳機會。



政策正常化影響 迎接吸引投資機會



7月底，日本銀行宣布調整收益率曲線控制政策，循序漸進地引導貨幣政策邁向正常化，對長期在負利率環境營運的金融業有利。我們認為，貨幣政策正常化可被視為利好消費及投資氣氛的因素，不會削弱日本股票的長期投資理據。由於增長股與價值股之間的估值差距仍高於歷史平均水平，中型價值股領域有大量投資機會。



整體而言，日股目前估值不算超值但仍具吸引力。我們認為投資者對日股的需求在下半年仍然存在，市場任何回調均可能被投資者視為入市機會，日股出現溢價的時代或許已經來臨。





瀚亞投資－日本動力股票基金（「本基金」）

本基金的目標是透過股票、股票相關證券、債券及貨幣的精選組合產生長遠的資本增值。本基金將主要投資於日本註冊成立、上市或經營主要業務的公司的證券。本基金亦可投資於預託證券（包括美國預託證券(ADR)及全球預託證券(GDR)）、可換股債券、優先股、認股權證及日本實體發行的定息證券。

基金特色

基金獎項

1 彭博，截至2023年7月21日

2 里昂證券：日本股市節節上升，2023年5月

3 Nikkei Quick、彭博、花旗投資研究

4 里昂證券：日本股市節節上升，2023年5月

5 以日本股票團隊的平均行業經驗計算



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