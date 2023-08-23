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《績優尋寶》百度業績勝預期快手虧轉盈，同獲大行唱好股價造好，應如何部署？

23/08/2023

　　兩隻重磅科技股百度(09888)及快手(01024)齊於昨日（22日）收市後公布業績，其中百度中期收入、純利、經調整純利均好過市場預期，快手第二季轉虧為盈，為上市以來首次錄得季度淨利潤，績後兩隻股份同獲大行唱好，快手更獲多間大行上調目標價，最終收市齊造好，百度更曾升逾半成，應如何部署呢？

 

（截自百度官網「我們的故事」宣傳片）

 

百度次季經調整淨利潤增44%　收入升15%


　　百度截至今年6月30日止第二季淨利潤51.1億人民幣，按年升43.3%，好過預期賺43億人民幣。經調整淨利潤按年增44%至約80億人民幣，好過預期賺58億人民幣。營業收入341億人民幣，升15%，好過預期的333億人民幣，其中核心收入264億人民幣，按年增14%。百度稱，第二季百度自動駕駛服務蘿蔔快跑供應的自動駕駛訂單為約71.4萬單，按年增長149%。愛奇藝收入78億人民幣，按年增長17%勝預期；季度日均總訂閱會員數為1.112億，而去年第二季則為9830萬。

 

　　百度董事長兼首席執行官李彥宏表示，來自於疫情後醫療保健、商務服務、本地服務和旅遊及電商等行業，推動第二季廣告收入。預料下半年在線營銷業務復甦趨勢維持，但受高基數影響，第三季增長料不及次季，惟仍有望超出內地經濟增幅。此外，百度開發的生成式人工智能「文心一言」將成為新的流量渠道，有助公司提升產品市佔率，包括改善廣告針對目標用戶的能力，最終將成為在線營銷業務的新增長動力。

瑞銀：次季營收及利潤勝預期　予目標價180元

 

　　瑞銀發表研究報告指，百度第二季營收及利潤超出預期，廣告復甦符合預期，醫療保健、商業服務及本地服務等線下垂直行業保持良好勢頭，或使相關業務在今年下半年保持高單位數按年增長。對下半年百度核心利潤率持更加樂觀的態度，料第三季核心收入將維持在276億人民幣不變，上調第三季及今年非通用會計準則核心營運利潤率預測至24.2%及23.3%，予目標價180元及「買入」評級。

 

　　滙證指，集團第二季收入和利潤率表現均勝預期，百度app的MAU（月活躍用戶）提升8%，核心廣告收入升15%，主要由於CPM預期增長，及健康、商業服務、本地服務、旅遊和電商的強勁表現，而雲業務的經調整經營溢利連續三個季度保持正數。在文心一言帶動下，百度廣告業務的CPM（千次曝光）已開始改善；政府項目減少削減了雲業務增長，但利潤率正在好轉。一旦文心一言獲監管機構審批，百度可能會迅速推出產品，預計這或會在年底前發生。另用戶和花費時間的潛在激增或將提升今年底至明年初的廣告收入，維持其美股「買入」評級，目標價168美元。

 

大摩：管理層見文心一言變現機遇　料年底前獲准商業化

 

　　摩根士丹利指，百度管理層表示對內地政府支持人工智能發展有信心，並指見到文心一言即時透過廣告業務變現機遇。百度亦已開始把文心一言深度融合旅遊、電商及健康護理等垂直廣告，並將在監管當局批准後即時大規模推出。對文心一言年底前獲監管機構批准商業化的樂觀預測不變，並預期核心業務盈利率將從正面的經營槓桿中受惠，人工智能晶片帶來的盈利率壓力可控，因成本可攤銷，且用戶基礎潛在擴張與業務即時變現應能紓緩未來成本壓力，維持「增持」評級及目標價190美元。


　　大和指，百度披露強化版文心一言正進行測試，公司計劃未來數月增加更多功能，相信此舉有助改善廣告定價及進一步加快線上廣告收入增長。而人工智能雲季度收入按年升5%，並連續第二季維持經營溢利。製造業、公用事業及互聯網業需求仍然堅韌，但政府相關項目受影響，相應下調對今年人工智能雲業務的收入增長預測，料下半年按年升10%，維持「買入」評級及183元目標價。

 

快手中期轉賺6.07億人幣　次季經調整利潤近27億人幣


　　快手截至今年6月30日止中期純利6.07億人民幣，去年同期虧損94.3億人民幣；每股基本盈利0.14元人民幣，不派息。期內經調整利潤淨額為27.36億人民幣，去年同期經調整虧損淨額為50.34億人民幣。期內經調整EBITDA為63.12億人民幣，去年同期經調整EBITDA虧損為11.44億人民幣；收入529.61億人民幣，按年升23.9%；毛利256.46億人民幣，升38.2%。而次季純利為14.8億人民幣，去年同期虧損31.76億人民幣；經調整利潤為26.94億人民幣，好過預期賺24億人民幣，去年同期蝕13.12億人民幣。期內經調整EBITDA為43.16億人民幣，去年同期為4.08億人民幣；收入277.44億人民幣，按年升27.9%，好過預期的272.89億人民幣；毛利139.34億人民幣，升42.6%。


　　管理層表明對全年表現樂觀，預計各項業務收入保持穩健增長，營運效率進一步提升，全年毛利率擴大至50%。首席執行官程一笑表示，7月份外循環廣告達到去年4月以來的最高水平，隨著暑期到來，遊戲、信息服務等行業廣告投放量持續按季增長，但由於缺乏促銷活動，電商平台廣告投放量下降，教育、金融等其他行業的廣告支出則有所改善。

 

（快手官網截圖）

 

大和：次季盈利遠勝預期　目標價升至95元

 

　　大和指，快手第二季實現由虧轉盈的里程碑，期內收入較該行預期高2%，而在用戶獲取效率和收入結構優化帶動下，盈利表現更大幅超預期約88%。第二季本地經營利潤率按季增7.2個百分點至11.1%，毛利率改善3.8個百分點至50.2%亦是今次業績的亮點。憑藉審慎的成本節約策略，及用戶獲取和保留的成本降低，集團有信心全年毛利率達50%，重申「買入」評級，目標價由92元升至95元。

 

　　滙證指，快手在高利潤率廣告和電子商務業務的強勁貢獻、直播收入分成進一步優化、流量維護和較低的頻寬成本，共同支持第二季毛利率改善。快手第二季收入按年升28%至280億人民幣，超市場預期約2%，這應是受廣告收入增長30%及其他服務收入增61%所帶動，而電商GMV(商品交易總額)錄得按年增39%，是由於KOL帶貨的貨幣化上升。得益於頻寬成本、其他銷貨成本和銷售管理成本的更好控制，快手盈利能力未來料將進一步提高。第二季業績優於預期和推動利潤率擴張的因素愈來愈多，將提振投資者的信心，將目標價由87元升至90元，維持「買入」評級。

 

富瑞：次季收入勝預期　目標價升至113元

 

　　富瑞指，快手次季總收入按年升27.9%至277.4億人民幣，勝預期，其中直播收入升16.4%至100億人民幣，佔總收入36%，網上廣告收入升30.4%至143億人民幣，佔總收入52%。 預料公司第三季總收入升18%至274億人民幣，其中直播收入或升7%至96億人民幣，商品交易總額（GMV）或升30%至約2890億人民幣，第三季毛利率或達約50%。另預料全年總收入升約20%至1128億人民幣，非國際財務報告準則盈利或達73億人民幣，將目標價由108元升至113元，維持「買入」評級。

 

　　高盛指，快手第二季收入較該行及市場預期高出2%，非國際財務報告準則淨利潤則符合預期。管理層提到，集團在電商廣告收入強勁和外部表現廣告復甦的推動下，收入恢復介乎25%至29%的按年高增長，電商的商品交易總額持續增長，提成率擴張，且在盈虧平衡後利潤率正穩固改善，目標價升至91元，評級「買入」。里昂表示，快手第二季業績強勁，業績增長來自強勁的電子商務銷售。而快手外部廣告出現明顯復甦跡象，直播業務繼續保持健康增長。電子商務仍將是重要增長引擎，預計第三季收入將保持20%按年增長，目標價由78元升至83元，維持「買入」評級。

　　不過，大摩認為，快手在盈喜發出後，第二季業績無重大驚喜，但基於集團自2022年第四季以來的業績記錄，在其生態系統的持續運營改進和貨架推出的推動下，看到未來潛在的盈利升級，予目標價85元，評級為「增持」。

熊麗萍：快手業績明顯改善60元可吸　百度沒驚喜料130元遇阻

 

（熊麗萍）


　　今日《開市Good Morning》節目請來資深財經分析師熊麗萍，她指快手能否維持盈利要再看多一兩季，但次季明顯比首季有改善，應與其業務重整有關。快手除直播外，亦靠電商及廣告，更受惠內地極流行的短視頻。而集團引入更多商家，能留住新增的活躍客戶，自家品牌佔收入比重增加，三者都是令業績改善關鍵。然而,往後盈利能否持續增長,就要看客戶粘性，以及能否藉成本控制令毛利增加，下半年表現亦要看內地消費信心回復多少。另外，雖然今年暑假銷售比過去好，第三季表現未必很好。她又說，科網股大規模整改料已完結，騰訊(00700)應沒迫切性再分派所持快手股份，料快手股價於60元有支持，可於此水平買入，有機會重上68元，但暫仍以短線部署較合適。

 

　　至於百度，熊麗萍認為其業績沒太大驚喜，文心一言雖將進入商業化階段，但其他科企都正發展AI業務，其發展持續性及優勢何在要再觀察，而無人駕駛業務要反映於業績也需要時間。總之，百度前景具潛力，但未必很快反映於業績，持貨者要有耐性。股價方面，短期升至130元會有阻力，再升也只能上望135至136元。

 

　　百度今日收市升4.39%報128.4元，最多升5.69%至130元，成交14.19億元；快手則升3.04%收報64.4元，曾跌3.36%至60.4元，成交21.13億元。

 

 

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍詳盡分析，請按此

 

 

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