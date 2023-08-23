《本港樓市》陳茂波：推地決心絕不因短期市場波動而動搖

財政司司長陳茂波在一論壇致辭時指出，推動本港土地供應的決心，絕不因短期市場波動而動搖，由於預計本港於2019至2048年間存在6200公頃的土地需求。政府已鎖定未來7300公頃土地供應；而未來10年「熟地」的供應量將達到約3300公頃，當中超過一半將來自北部都會區和交椅洲人工島兩個策略增長區。

（Rex攝）

他稱，不可重蹈覆轍過往土地供應短缺時，市民居住困難問題，因此需建立長遠土儲，以滿足未來社會需要及滿足市民期望。

他提到，交椅洲人工島將提供約20萬個住宅單位，容納50萬人居住；及提供500萬平方米商業樓面面積。當全面發展後，相關經濟活動料每年貢獻約2000億元經濟增加值，GDP佔比約7%，提供27萬個就業機會。

未來交椅洲賣地收入估算遠高於造地成本

至於北部都會區和交椅洲人工島兩項目同時推進的資金可行性，他稱，兩項目均具經濟效益，值得投資，如交椅洲未來賣地收入據估算遠高於造地成本，資金方面僅需處理現金流管理，可考慮例如發行綠債、鐵路＋物業、建造營運及移交（BOT）、發債、引入長期投資機金等發展模式。

有信心可吸引投資者參與項目

他稱，政府有信心可吸引投資者及金融機構參與經濟效益顯著造地、基建項目，過去一年多有不少金融機構、基金、個別企業表示對項目信心，冀有機會參與其中，及提交融資建議。

他亦指出，拓北都區及交椅洲人工島等造地項目均有其必要性，對社會及經濟未來發展極為重要，冀社會各界支持政府多管齊下推進項目，回應市民期盼。

團結香港基金:社會疑慮北都交椅是否值回票價

團結香港基金總裁李正儀在一論壇致辭時指出，土地是民生及所有經濟活動載體，但香港土地供應，特別為大片平整土地長期短缺，在東涌新市鎮後，存30年造地真空期，窒礙本港發展步伐，土地問題為本港社會問題重中之重。

目前交椅洲人工都及北部都會區已進入極積推展階段，建立土地儲備基礎，她對此造地舉措表示非常期待，但相信社會上有部分人士對此仍有疑慮，懷疑安排是否值回票價，因此論壇就造地經濟效益及融資成本討論，相信可為上述兩項目釋疑。

甯漢豪回應叫停人工島：當經濟未來數年復甦世界不會等候本港造地

發展局局長甯漢豪在論壇上致辭時表示，了解社會有意見認為，基於現時經濟疲弱及樓市不明朗，政府應避免同時謀劃兩個（北都區及交椅洲人工島），因此有意見提出不如撤回人工島項目，她指出在政府盡力推進人工島項目下，由現時起仍需至少5年，即最快於2028年，提供首批填海用地。她反問，若項目叫停，當本港經濟未來數年復甦，需土地拼經濟，世界及區域經濟會否給予其5年時間等候本港造地。

她稱，現時應結合力量討論造地，又稱解決問題辦法一定更多，而項目資金不一定全數由政府承擔，可適度運用市場資金。

撰文：經濟通採訪組

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