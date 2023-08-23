微軟收購動視暴雪的交易或獲得英國監管當局批准
23/08/2023
微軟向英國的反壟斷監管機構提交另一份提議後，以690億美元收購動視暴雪的交易取得了英國監管機構批准的新機會。
微軟表示將把動視暴雪目前和未來15年發布的所有遊戲權出售給育碧娛樂，英國競爭和市場管理局(CMA)表示正在重新考慮微軟的提議。
受該消息影響，育碧在巴黎一度躍升6.8%，為1個月來的最大漲幅。
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23/08/2023
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微軟表示將把動視暴雪目前和未來15年發布的所有遊戲權出售給育碧娛樂，英國競爭和市場管理局(CMA)表示正在重新考慮微軟的提議。
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|備註：
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本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/08/2023 17:24
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/08/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/08/2023 17:24
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/08/2023 16:40
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