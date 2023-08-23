  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

微軟收購動視暴雪的交易或獲得英國監管當局批准

23/08/2023

　　微軟向英國的反壟斷監管機構提交另一份提議後，以690億美元收購動視暴雪的交易取得了英國監管機構批准的新機會。


　　微軟表示將把動視暴雪目前和未來15年發布的所有遊戲權出售給育碧娛樂，英國競爭和市場管理局(CMA)表示正在重新考慮微軟的提議。


　　受該消息影響，育碧在巴黎一度躍升6.8%，為1個月來的最大漲幅。

全城注視！銀行定存息率不斷破頂，即上etnet一鍵格出最佳定存息率！► 了解詳情

返回國際動態

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

62.450

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.500

異動股

01919

中遠海控

7.460

更多國際動態

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 62.450
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.500
  • 01919 中遠海控
  • 7.460
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 85.600
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 128.400
股份推介
  • 02411 百果園集團
  • 5.680
  • 目標︰$5.80
  • 00941 中國移動
  • 65.000
  • 目標︰$71.30
  • 01024 快手－Ｗ
  • 64.400
  • 目標︰$72.00
  • 01286 鷹普精密
  • 2.600
  • 目標︰$3.09
  • 01910 新秀麗
  • 26.950
  • 目標︰$29.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 87.300
  • 00700 騰訊控股
  • 318.000
  • 01024 快手－Ｗ
  • 64.400
  • 00001 長和
  • 41.050
  • 00941 中國移動
  • 65.000
報章貼士
  • 02148 VESYNC
  • 3.510
  • 目標︰--
  • 02386 中石化煉化工程
  • 3.540
  • 目標︰$3.75
  • 06826 昊海生物科技
  • 36.550
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

23/08/2023 14:37  【國際要聞】日本計劃周四下午1點起排放福島核污水入海

23/08/2023 16:25  《盤後部署》恒指未破萬八僅屬反彈，泡泡瑪特呈大圓底料試28元

23/08/2023 16:10  恒指升54點收報17845，安踏升10%，百度升逾4.4%

23/08/2023 15:40  《新股上市》據報泰國Big C收購阿布泰，尋求本港及泰國上市

23/08/2023 15:35  【香港政情】律政司就《願榮光》禁制令申請上訴許可獲批

23/08/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７﹒３４億元，買中移動沽盈富

23/08/2023 08:31  【大行炒Ｄ乜】快手績後獲睇好，安踏亦獲大行調高目標

18/08/2023 12:01  《嚟緊炒Ｄ乜》美團下周派成績單，中短線目標價１５０銀

23/08/2023 16:40  《財資快訊》美電升報７﹒８４０５，隔夜拆息較上日軟２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《本港樓市》陳茂波：推地決心絕不因短期市場波動而動搖
人氣文章

新聞>專訪

洪灝：「七折賣樓」割韭菜，最壞時刻恐未至（有片）
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】「虧損王」終盈利，快手拼內容「留量」
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

徐偉棟拒做「徐少強2.0」！外界將父子比較感壓力，笑言兩者性格不相似
人氣文章

時事要聞

搞旺夜市 商場延長營業倡推餐飲交通優惠 西九搞Busking 中環辦周末夜Band騷
人氣文章

小薯茶水間

前Google人力資源主管教寫履歷！5大CV陷阱你中多少？過半求職者犯同一錯誤！CV長度反映你一種能力
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

是緣份還是一個局？騙財、騙感情的慣性套路，小心為上！
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

趕上粉紅色熱潮！從柔和到閃爍，細數粉紅鑽石、摩根石到粉紅色碧壐的特別之處
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

兩瓶值得收藏跨界聯乘！日本潮流教父NIGO推出葡萄酒、Talisker以XO干邑過桶 1
健康好人生 Health Channel
人氣文章
阻力其實是助力
人氣文章
瞓醒即睇手機原來好傷腦！起床後幾耐先睇安全？專家爆3種對大腦有害壞習慣！即睇自己做過幾多項 3
人氣文章
廿四節氣 | 立秋後宜吃苦味食物降熱天邪氣！養生素菜：消暑豆豉苦瓜小炒
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/08/2023 17:24
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 23/08/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 23/08/2023 17:24
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 23/08/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話23/08/2023
《本港樓市》陳茂波：推地決心絕不因短期市場波動而動搖
人氣文章國際動態23/08/2023
微軟收購動視暴雪的交易或獲得英國監管當局批准
人氣文章國際動態23/08/2023
調查指全球逾三分之一辦公桌整個星期沒有人使用
人氣文章專訪23/08/2023
洪灝：「七折賣樓」割韭菜，最壞時刻恐未至（有片）
人氣文章FOCUS23/08/2023
【FOCUS】「虧損王」終盈利，快手拼內容「留量」
人氣文章國際動態23/08/2023
美將27家中企移出管制清單，商務部：有利正常貿易
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】臨近鬼節一定係聽鬼故！知名音樂人因葵帶你北角靈異遊~ 竟然意外捕捉詭異女聲！？

【etnet chill賞你】賞「置富Malls x Messy Desk 快樂伴隨便攜袋」

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金