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【收市短打】港股兩連升，但為何反彈動力不足？鄧聲興：企穩萬八才算轉勢！

23/08/2023

嘉賓：香港股票分析師協會主席 鄧聲興

 

　　港股低開28點後反覆向上，日內最多升209點，但高位僅達萬八關便「腳仔軟」，午後升幅縮至僅得數十點。最終收市升54點，報17845點，成交未達千億門欖得842億元，指數雖兩連升但仍受制於所有移動平均線之下，反彈幅度亦未算顯著。鄧聲興指出，恒指萬八點曇花一現，反映市況雖略回穩但上升動力不足，短線須企穩萬八才算轉勢，否則仍有再尋底風險。仍須留意美國聯儲局主席威鮑爾本周五（24日）出席傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會後發言，參透局方對息口走向的最新意見。另外亦要留意企業業績對大市的影響，快手(01024)及安踏(02020)中期績佳，刺激今日（23日）股價表現跑贏大市；惟兩者業績均反映內地民眾消費模式有變，消費降級風險恐增加，料零售前景續審慎，若吼內需股宜部署較大眾化消費類股份，如九毛九(09922)。

 

　　立即去片：https://www.youtube.com/watch?v=mu4FzoaHSBQ

 

 

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