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《午市前瞻》市底弱宜先企穩萬八 醫藥龍頭信達可吼 藥明宜觀望

24/08/2023

　　恒生指數半日報18186，升341點或1.9%，主板成交近519億元。恒生中國企業指數報6253，升136點或2.2%。恒生科技指數報4137，升128點或3.2%。


　　恒指三大成交股份依次為騰訊(00700)、美團(03690)及藥明生物(02269)；騰訊收報325.2元，升7.2元或2.3%，成交36.96億元；美團收報137.5元，升7.2元或5.5%，成交20.82億元；藥明生物收報45元，升3.9元或9.5%，成交14.52億元。國指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里(09988)；阿里收報89.85元，升2.55元或2.9%，成交14.26億元。科指三大成交股份依次為騰訊、美團及阿里。

 

(信達生物網頁截圖)

 

黃偉豪：技術反彈不代表正式轉勢


　　市傳「國家隊」正入市救亡，港股今日進一步反彈，恒指上日挑戰18000關曇花一現後，今早由科技股領軍下成功攻破18000。中薇證券研究部執行董事黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，恒指短期正展開技術反彈，始終8月份波幅接近2800點，由低位反彈不能視為轉勢訊號。他提到，近期港股反彈主要藉人民幣回穩帶動，但短線市場信心薄弱，稍有升幅便會有資金離場，故大市短期要先企穩18000，才有望上試18500。


信達減肥藥有望帶動中長線業績


　　兩大醫藥股龍頭藥明生物(02269)及信達生物(01801)公布中期業績，兩者業績皆好過市場預期，藥明及信達半日最多升超過9%。黃偉豪指，早前醫藥板塊受反貪腐消息拖累全板捱沽，今日在兩大龍頭股績佳帶動下，明顯有資金回流醫藥板塊，估計現正進行估值修復。


　　然而，黃偉豪提到，雖然醫藥股眾多，但整體表現參差，選股宜按個別表現而定。他提到，信達一來業績好過預期，二來公司正研發減肥藥物，預計該藥上市後有望加快中長線盈利增長。惟目前信達股價偏高，他建議待股價調整到31.5元至32元買入，初步上望35元阻力，料減肥藥物消息進一步發放後，股價有望挑戰40元。
　　至於藥明，黃偉豪指現價再度突破100天線，守穩該位後市較為樂觀，但要留意50元阻力較大，現價入市上望空間不大，短線較宜觀望。

 

信違生物股價走勢。(經濟通HV24報價系統截圖)

 

藥明生物股價走勢。(經濟通HV24報價系統截圖)

 

國藥股價走勢。(經濟通HV24報價系統截圖)

 

中生製藥股價走勢。(經濟通HV24報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

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