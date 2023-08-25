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聯儲局鷹派抬頭，市場情緒受壓，美股全線大跌

25/08/2023

　　聯儲局在主席鮑威爾即將於周五(25日)發表講話前，多位高層官員發表鷹派講話。包括科技板塊在內，美股周四(24日)全線大跌。


 


　　納指下跌257.06點，或1.9%，報13463.97點。標普500指數跌59.7點，或1.4%，報4376.31點，幾乎抹去本周漲幅。道指下跌373.56點，或1.1%，報34099.42點。超級大型股承壓，人工智能大熱股英偉達幾乎抹去逾6%的漲幅，特斯拉和蘋果分別下跌超過2.6%。


　　投資者密切關注全球主要央行傑克遜霍爾年會，鮑威爾將於美東時間周五上午發表講話，可能談及決策層將如何評估是否應該加息，及決定何時開始降息。
　　
美元走高兌日圓漲0.7%

　　美匯指數於紐約尾盤上漲0.51%，至103.95，是6月8日以來最高。美元兌日圓上漲0.7%，至145.84。澳元兌美元下跌1%，至0.6416，止步四連漲。歐元兌美元跌0.5%，報1.0807。英鎊兌美元下跌1%，至1.2597，創下三連跌。


　　黃金期貨收低，中止四日漲勢，紐約期金跌1美元，報每盎司1947.1美元。油價收盤小幅走高。紐約期油上漲16美仙，報每桶79.05美元。布蘭特期畈上漲15美仙，報每桶83.36美元。

 

撰文：經濟通採訪組

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