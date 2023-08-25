被控圖謀推翻選舉結果，特朗普赴喬治亞州投案
25/08/2023
美國前總統特朗普於當地時間周四(24日)晚，抵達喬治亞州富爾頓縣監獄自首，被採集指紋和拍照後，獲准以20萬美元保釋。
喬治亞州指特朗普試圖推翻該州2020年的總統選舉結果，對他發起13項控罪，包括敲詐勒索和虛假陳述。特朗普在完成自首的司法程序後，乘飛機返回新澤西州。
撰文：經濟通市場國金組
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美國前總統特朗普於當地時間周四(24日)晚，抵達喬治亞州富爾頓縣監獄自首，被採集指紋和拍照後，獲准以20萬美元保釋。
喬治亞州指特朗普試圖推翻該州2020年的總統選舉結果，對他發起13項控罪，包括敲詐勒索和虛假陳述。特朗普在完成自首的司法程序後，乘飛機返回新澤西州。
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/08/2023 12:05
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/08/2023 12:05
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/08/2023 11:50
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