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被控圖謀推翻選舉結果，特朗普赴喬治亞州投案

25/08/2023

　　美國前總統特朗普於當地時間周四(24日)晚，抵達喬治亞州富爾頓縣監獄自首，被採集指紋和拍照後，獲准以20萬美元保釋。


　　喬治亞州指特朗普試圖推翻該州2020年的總統選舉結果，對他發起13項控罪，包括敲詐勒索和虛假陳述。特朗普在完成自首的司法程序後，乘飛機返回新澤西州。

 

撰文：經濟通市場國金組

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