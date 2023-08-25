  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

溫鋼城：料美團業務前景樂觀，現屬好消息出貨，待股價回至125元宜吼

25/08/2023

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

 

　　港股三連升而北水續撐市，但三日累計升不足600點，反映技術性反彈只屬短暫利好，不宜過分樂觀？現時市場信心薄弱下，大市稍有升幅便會有資金離場？美團(03690)上日（25日）收市後放榜，第二季由虧轉盈，上半年經調整EBITDA更有6.1倍升幅；在內地市況仍弱下，美團交出如斯亮麗中期成績表，或可增強投資者信心？惟公司用於增加員工福利的「研發開支」按季及按年均有穩定升幅，此方面開支恐持續增加？股價早於績前已炒上，三日已累升逾一成，投資者趁好消息出貨機會大嗎？手機設備股瑞聲(02018)中期純利跌57％1.5億元人民幣，收入及毛利均跌，料手機需求續降將持續困擾未來業績？同時涉獵汽車市場業務的瑞聲，又能否跑贏同業舜宇(02382)，在需求低迷期中存活過來？另外豬肉股中糧家佳康(01610)亦放榜，中期虧損輕微擴大至4.69億，本月初內地水災影響生豬供應，料對豬價的影響會持續多久？或能支撐豬價及豬肉股第三季業績？內地民眾消費降級風險下，內需股中哪些仍值博？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

 

 

─────────────

 

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上855分開始，都會有【開市Good Morning】！

 

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

 

───────────── 

 

更多精彩節目

 

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

 

─────────────

 

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

 

─────────────

 

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

 

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

65.550

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.540

異動股

01919

中遠海控

7.600

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 65.550
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.540
  • 01919 中遠海控
  • 7.600
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 83.450
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 132.700
股份推介
  • 01833 平安好醫生
  • 18.440
  • 目標︰$19.00
  • 01929 周大福
  • 11.760
  • 目標︰$13.80
  • 02020 安踏體育
  • 87.600
  • 目標︰$85.2
  • 00136 中國儒意
  • 1.980
  • 目標︰$2.40
  • 02411 百果園集團
  • 5.600
  • 目標︰$5.80
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 87.750
  • 03690 美團－Ｗ
  • 132.600
  • 00700 騰訊控股
  • 321.200
  • 00001 長和
  • 41.350
  • 02007 碧桂園
  • 0.820
報章貼士
  • 02588 中銀航空租賃
  • 58.800
  • 目標︰$66.70
  • 01969 中國春來
  • 6.290
  • 目標︰--
  • 03311 中國建築國際
  • 8.460
  • 目標︰$9.70
熱炒概念股
即時重點新聞

25/08/2023 07:50  《國金頭條》聯儲局鷹派抬頭，市場情緒受壓，美股全線大跌

25/08/2023 08:22  【國際要聞】被控圖謀推翻選舉結果，特朗普赴喬治亞州投案

25/08/2023 07:53  《神州民企》恒大物業(06666)中期純利升43%，不派息

25/08/2023 07:53  《國企紅籌》中信銀行(00998)中期純利升11%，不派息

25/08/2023 07:54  滙控(00005)港英共再回購近443萬股，涉資約2.6億元

25/08/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４４﹒４６億元，買美團沽東方甄選

25/08/2023 08:36  【大行炒Ｄ乜】網易績後獲調高目標，大行對美團睇法不一

25/08/2023 10:11  《嚟緊炒Ｄ乜》京東健康中期業績不俗，中線目標價６０銀

25/08/2023 11:47  《財資快訊》美電升報７﹒８４３４，一周拆息較上日微軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>開市Good Morning

溫鋼城：料美團業務前景樂觀，現屬好消息出貨，待股價回至125元宜吼
人氣文章

新聞>財經熱話

《嚟緊炒D乜》京東健康中期業績不俗，中線目標價60銀
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》中國禁進口日本水產，陸股通結束13日流出，人幣升
品味生活
生活
人氣文章

著數速遞

DONKI清貨祭超筍優惠！藥妝、家品最平$5起 / 買指定件數半價 / 筋膜放鬆工具$70！即睇邊間分店激減 1
人氣文章

欣欣食乜嘢．曾欣欣

西洋菜贏羽衣甘藍被封為地球上最有益蔬菜！除了煲湯還有這幾種食法！ 1
人氣文章

有種生活

視障咖啡師努力追夢成功爭一口氣！30歲咖啡師子朗：我是一杯Espresso！視障伯伯詹叔替朋友修理白杖實踐助人自助
DIVA CHANNEL
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

「圓明園獸首暨文物展」：十二生肖獸頭銅像散失百多年後，陸續重現訴說歷史真面貌
人氣文章

Beauty

夏日素肌感底妝提案：Hourglass、Laura Mercier、Kanebo透薄粉底新品，水潤透亮零厚重感！
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

兩瓶值得收藏跨界聯乘！日本潮流教父NIGO推出葡萄酒、Talisker以XO干邑過桶 1
健康好人生 Health Channel
人氣文章
50+熟齡男女性生活之必要！突然無性趣或是健康警號？點解50+感染性病增長率大升？如何令性生活更美滿？
人氣文章
情願不情願也要做？單為生育的性愛，只會成為夫妻關係的缺口
人氣文章
何超儀分享丈夫陳子聰病況！大動脈撕裂可幾分鐘攞命？腹部異常郁動脹痛是先兆！高危人士不能做一件事
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/08/2023 12:05
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/08/2023 12:05
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/08/2023 12:05
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/08/2023 11:50
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章國際動態25/08/2023
抗議核污水排海，16名韓國大學生欲闖日本使館被捕
人氣文章國際動態25/08/2023
普京首度開腔評價普里戈津，稱有戰功但犯下嚴重錯誤
人氣文章開市Good Morning25/08/2023
溫鋼城：料美團業務前景樂觀，現屬好消息出貨，待股價回至125元宜吼
人氣文章財經熱話25/08/2023
《嚟緊炒D乜》京東健康中期業績不俗，中線目標價60銀
人氣文章國際動態25/08/2023
被控圖謀推翻選舉結果，特朗普赴喬治亞州投案
人氣文章國際動態25/08/2023
聯儲局鷹派抬頭，市場情緒受壓，美股全線大跌
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】臨近鬼節一定係聽鬼故！知名音樂人因葵帶你北角靈異遊~ 竟然意外捕捉詭異女聲！？

【etnet chill賞你】賞「置富Malls x Messy Desk 快樂伴隨便攜袋」

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金