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《午市前瞻》恒指守穩萬八亦難大升 恒大重組談判未必有利子公司

25/08/2023

  新奧能源(02688)跌15.8%，報66元，該股成交約727萬股，涉資4.79億元，盤中高見72.35元，最低見63.5元；網易(09999)跌5%，報156.4元；新世界(00017)跌3.2%，報16.76元；友邦(01299)跌2.8%，報67.75元。

 

(恒大物業網頁截圖)

 

連敬涵：鮑威爾放鷹將累恒指失18000


　　恒指昨日抽升並企穩18000後，引發短線好淡角力，目前大市仍於18000上下爭持。香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，以目前形勢看，恒指有較大機會可以守住18000，但始終現時距離18000不遠，下午再試穿該位亦有可能。


　　他指，過去兩日港股反彈主要藉人民幣回升及超賣反彈，短線觀望美國聯儲局主席鮑威爾於Jackson Hole全球央行年會上的發言，會否帶來更鷹派的預告。若鮑威爾放鷹，恒指有可能會再尋底，故即使今日險守18000，上升空間亦不大。


恒大重組不明朗因素多


　　恒大物業(06666)公布中期業績，純利按年升43.1%至7.81億人民幣，期內收入及毛利都市有所上升，帶動股價高開逾8%，但其後升幅收窄，半日維持持平。連敬涵指恒大物業業績的確有驚喜，但目前母企恒大(03333)正為重組債務談判，會否有利旗下物管及汽車業務亦未知，目前尚具較多不明朗因素，故恒大物業只能以短炒角度看待。


龍湖料與大市同步


　　其餘物管股及內房股今早延續上日升勢，碧桂園(02007)及碧服(06098)半日雙雙佔據藍籌升幅榜首。連敬涵指，內房股現時仍只能以跌後反彈來形容，基本面仍聚焦於保交樓，未見到有實質好轉訊號，仍要觀望個別房企業每月銷售數據，以及整體房價有否止跌回升。


　　龍湖(00960)早前公布中期業績，純利80.58億元人民幣，按年增長7.73%。連敬涵明言指龍湖為民營內房當中最佳公司，賺錢之餘更有增長，跑贏同行。但他估計之後龍湖將與大市同步，股價跌幅有限，大市氣氛好時有利股價，但整體並不算標青。

 

恒大物業股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

碧服股價走勢。(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文: 經濟通通訊社市場組

 

 

 

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