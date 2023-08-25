抗議核污水排海，16名韓國大學生欲闖日本使館被捕

日本啟動福島核污水排海引發韓國在野黨和民間不滿，連日發動大規模示威集會，一批韓國大學生周四(24日)下午闖入日本駐韓大使館範圍抗議，其中16人被首爾警方拘捕。



據韓媒報道，發起示威的大學生團體包括「反對福島核污染水排海大學生遠征團」，和「進步大學生網路」。他們在日本大使館所在建築物範圍喊口號，並試圖闖入館內。



首爾鐘路警察署以擅闖日本駐南韓大使館建築，進行非法示威等理由，逮捕參與行動的一批大學生，以違反《集會示威法》進行調查。上述大學生團體隨即在日本大使館前召開記者會，亦被警方勒令解散。



在三八線以北，朝鮮外務省周日譴責日本啟動核污水排海，是破壞地球生態環境、威脅人類生存的反人類罪行，並敦促日方立刻停止排放。



岸田要求中國立即取消水產禁令



另一方面，中國駐日本大使吳江浩就日方啟動核污染水排海，向日本外務事務次官岡野正敬提出嚴正抗議。而日本首相岸田文雄反要求中方，立即取消對日本水產的進口限制。東電稱若出口遭受損失，將進行適當賠償。

撰文：經濟通市場國金組

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