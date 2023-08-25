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土耳其重手打壓通脹，央行加息7.5厘刺激里拉大漲

25/08/2023

　　土耳其央行周四(24日)大幅加息7.5厘，至25厘，加息幅度遠超預期，里拉兌美元漲幅隨後擴大至6%以上，報25.31，為6月23日以來最高。


　　土耳其央行新行長艾爾坎(Hafize Gaye Erkan)已連續3個月大幅加息，最新加幅遠超經濟師預期的20厘，反映央行已確定大力打壓通脹的政策走向。

 

撰文：經濟通市場國金組

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