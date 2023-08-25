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《神州經脈》首置認房不認貸，股票印花稅傳下調，滬指周跌逾2%

25/08/2023

　　摩根士丹利看淡A股後市，外資再度淨流出，滬深市場今日（25日）走淡。核安全相關概念有炒作，午後地產股因政策利好抽高，惟不敵科技股重創，滬綜指全日跌0.59%，報3064.07點，盤中低見3053.04點，再刷新今年指數新低；深成指跌1.23%，創2022年4月以來新低，創業板指插水1.17%，創2020年6月以來新低。

 

住建部等三部門今日發布通知，推動落實購買首套房貸款「認房不用認貸」政策措施。（資料圖片）

 

　　回顧全周，北上資金馬拉松式逃離為A股帶來一股低氣壓，全周陸股通淨流出超過224億元（人民幣．下同）。在外資大舉抽走流動性的影響下，滬綜指全周跌2.17%，是連續第三個星期下跌，本月以來滬指連失多個關口位，累計跌幅暫高達6.9%。


　　兩市今日成交7663億元，按日減少2.5%。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日小幅低開後震盪走弱，收報7.2884，較上個交易日4時30分收盤價跌107點子，止三連升。人民幣中間價今報7.1883，較上個交易日升3點子，三連升，續創8月15日以來逾一周新高，且較市場預測強1040點。報道指近期人行窗口指導部分境內銀行，要求減少通過債券「南向通」投資離岸人民幣同業存單（NCD）和債券，以免向離岸注入人民幣流動性，意在緩解人民幣貶值壓力。

 

今日新聞精選

 

1. 住房城鄉建設部、人民銀行、金融監管總局聯合印發《關於優化個人住房貸款中住房套數認定標準的通知》，推動落實購買首套房貸款「認房不用認貸」政策措施。居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申請貸款購買商品住房時，家庭成員在當地名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行業金融機構均按首套住房執行住房信貸政策。易居研究院研究總監嚴躍進認為，「認房不認貸」能夠快速降低一些購房成本，對於剛需購房者有直接的減負效應。

 

2. 財政部、稅務總局、住房城鄉建設部發布通知，自2024年1月1日至2025年12月31日延續實施支持居民換購住房有關個人所得稅政策，對出售現住房後1年內在市場重新購買住房的納稅人，對其就賣房已繳納的個人所得稅予以全部或部分退稅優惠。另外，財政部、稅務總局發布公告，2023年8月1日至2027年12月31日期間繼續實施銀行業金融機構、金融資產管理公司不良債權以物抵債有關稅收政策，銀行業金融機構、金融資產管理公司中的增值稅一般納稅人處置抵債不動產，可選擇以取得的全部價款和價外費用扣除取得該抵債不動產時的作價為銷售額，適用9%稅率計算繳納增值稅。

 

3. 據《路透》引述知情人士表示，中國財政部等監管機構已向國務院提交了一份方案，建議將目前0.1%的證券交易印花稅率下調，調降幅度為20%或50%，並預估了相關效果，有關決定最快可能在今日做出決定。若方案獲通過，將是自2008年以來證券交易印花稅率首次調降。2008年4月，經國務院批准，有關稅率從0.3%調整為0.1%，同年9月由雙邊徵收改為單邊向賣方徵收，稅率保持0.1%。

 

4. 據《彭博》引述知情人士報道，中國證監會副主席方星海將在香港與全球一些最大的資產管理公司開會，以阻止資金離開中國市場。富達國際、高盛等均受邀參加該會議。報道指，中證監沒有回應，富達和高盛拒絕置評。內媒《財聯社》則引述接近監管人士表示，有關中國監管機構擬暫停資本外流的消息不實，今年以來外資總體保持淨流入態勢，外資監管政策沒有發生變化。

 

5. 大行摩根士丹利在一個月內二度吹奏「摩笛」，報告稱因應該行最近下調中國今明年經濟增長預測，將MSCI中國指數在2024年6月的基本情境目標下調至60，較之前的預測下降14%，而在悲觀情況下預計指數可能跌至40，並將滬深300指數在明年6月份的基本目標下調至4000點。大摩經濟分析師表示，由於房地產行業問題、地方政府融資工具、通貨緊縮和刺激措施延遲，中國企業的盈利壓力加大，預計2023年盈利預期大幅降低和估值乘數的假設較低，共同導致該行下調MSCI中國指數目標。

 

6. 南非時間24日晚，中國國家主席習近平在結束出席金磚國家領導人第十五次會晤並對南非進行國事訪問後啟程回國。習近平出席金磚國家與非洲國家及其他新興市場和發展中國家領導人對話會期間表示，中方已經成立總額40億美元的全球發展和南南合作基金，中國金融機構即將推出100億美元（約780億港元）專項資金，用於落實全球發展倡議。而金磚國家領導人峰會24日閉幕後發表的《金磚國家領導人第十五次會晤約翰內斯堡宣言》提到，鼓勵金磚國家同其貿易夥伴在開展國際貿易和金融交易時使用本幣，促進本幣結算；責成財長和央行行長們研究金磚國家本幣合作、支付工具和平台，並於下次領導人會晤前提交報告。

 

7. 中證監召開全國社保基金理事會和部分大型銀行保險機構主要負責人座談會，分析當前資本市場形勢，就共同引導更多中長期資金入市、推進中國特色現代資本市場建設等問題深入交流探討。中證監表示，將主動加強與有關部門的政策協同，共同為養老金、保險資金、銀行理財資金等中長期資金參與資本市場提供更加有力的支持保障，促進資本市場與中長期資金良性互動。

 

8. 日本啟動福島核污水排海，中國即全面暫停進口日本水產品（含食用水生動物．下同）。北京、上海、廣州等地的以新鮮生魚為核心食材的中高端日本料理店都開始尋求出路，包括將日本海鮮更換為國產或西方食材等。國家市場監管總局強調，嚴禁食品生產經營者採購、使用原產地為日本的水產品加工食品、製作餐食或進行銷售（含網絡銷售），將加強相關抽檢監測，對相關違法行為嚴格依法查處。至於內地出現搶購食鹽現象，中鹽、江鹽均表示食鹽儲備供應充足，毋須搶購。市監總局則稱，會加大價格監管執法力度，嚴查哄抬價格違法行為。此外，社交媒體小紅書出現「日本化妝品核污染」話題，內容包括多個日本化妝護膚品牌被退貨以及「避雷」清單等。

 

撰文：經濟通中國組

 

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