證券交易印花稅今起減半徵收，十五年來首調整

財政部、稅務總局昨日(27日)發布公告，為活躍資本市場、提振投資者信心，自今日(28日)起，證券交易印花稅實施減半徵收，將按照股票交易成交金額的0.05%對賣方單邊徵收。



這是自2008年以來證券交易印花稅率首次調降，2008年4月經國務院批准，稅率從0.3%調整為0.1%，同年9月由雙邊徵收改為單邊向賣方徵收，稅率保持0.1%。而據銀河證券統計，近四次印花稅率調降之後，滬市成交量分別在當周最高上升71%、98%、114%、139%。



降印花稅提振信心，惟對股市走勢沒決定性影響



A股交易費用主要由佣金、印花稅、過戶費、經手費、證管費五部分構成。按現行收費標準，證券交易印花稅按成交金額的0.1%對出讓方徵收，在投資者A股交易費用中佔比最高，因此印花稅調整對投資者情緒存在較明顯影響。



在上周，多家券商已對交易佣金進行調整，自8月28日起實行。此前，滬深交易所將A股、B股證券交易經手費降至按成交金額的0.00341%雙向收取，北交所按成交金額的0.0125%雙邊收取。



專家指出，證券交易印花稅調降短期內將對資本市場和投資者信心產生立竿見影的影響。但從中長期看，其所帶來的政策效應對股市的走勢沒有決定性的影響。相比調降印花稅，如何引入更多增量資金尤其是中長期資金，節制過度融資、減持等「吸血現像」，切實提升上市公司業績更好回報投資者，才是更為重要的，預期後續將有更多的政策出台。

撰文：經濟通中國組

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