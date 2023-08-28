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溫傑：恒指屬跌後反彈，如重返18513點可上望萬九關

28/08/2023

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　國家財政部與稅務總局發表公告，內地證券交易印花稅今日（28日）起減半至0.05％，為2008年以來首次下調，料對A股市場刺激作用多大？內地券商股又值得追入短炒嗎？港股跟減印花稅的可能性及可行性有多高？而恒指上周刷新過年內低位（17573後反彈，累計僅微升5點，走勢止跌回穩未？聯儲局主席鮑威爾於全球央行年會發表的講話鷹鴿齊放，美國今年再加息機會有多大？已停牌近一年半的恒大(03333)今將復牌，復牌對集團而言屬危大於機？股價裂口低開屬意料中事？有貨的朋友應該一開即走貨？另外，小米(01810)將於本周二（29日）公布中期業績，按照非國際財務報告準則計，券商預料中期經調整淨利潤介乎約71億至76億元人民幣，按年升約43％54％，收入預料介乎1230億至1259億元人民幣，按年跌約12％14％。小米首季毛利率創歷史新高，達19.5％，次季毛利率可維持高增長？全球手機市場需求受壓，料繼續影響來季收入？收入仍需時重拾增長？

 

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